200 тисяч українських школярів не забезпечені девайсами для дистанційного навчання – МОН

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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27 червня 2023

Третина українських учнів, які вимушені навчатися онлайн, не мають повноцінного доступу до дистанційного навчання через відсутність технічних засобів або зв’язку.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Для онлайн-навчання учням вразливих категорій не вистачає 200 тис. девайсів, ще 80 тис. потрібно вчителям.

У відомстві зазначили, що унаслідок агресії РФ 1,6 млн українських школярів були змушені перейти на дистанційне навчання, а сотні шкіл були зруйновані чи пошкоджені.

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Шотландська організація Reusing IT, яка надає відремонтовані комп’ютери для повторного використання сім’ям із низьким рівнем доходу, надала на потреби української освіти понад 100 тис. девайсів.

Раніше організація вже передала в Україну 2 тис. персональних комп’ютерів для освітян та школярів.

Нагадаємо, раніше ми писали про 10 проблем української освіти, які можуть стати кризою у 2023 році.

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