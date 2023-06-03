Залишитися в Україні чи навчатися за кордоном? Як планують своє майбутнє випускники-2023

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
16087
3 червня 2023

Навчальний рік закінчився, а отже попереду – канікули. Утім, не для випускників, які вирішили вступати у виші.

Попереду на них чекає національний мультипредметний тест. Його можна скласти як в Україні, так і за кордоном – він доступний у 24 країнах світу

До повномасштабного вторгнення Росії кількість охочих складати зовнішнє незалежне оцінювання, аби мати можливість вступити до вишів, зростала. 

Реклама:

У 2020 році на іспити зареєструвалося майже 380 тисяч учнів, а у 2021-му – рекордні 389 тисяч

Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість зареєстрованих абітурієнтів знизилася майже на половину. 

У 2022 році – 197 тисяч, цьогоріч – менше ніж 285 тисяч учнів.

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з п’ятьма випускниками в Україні, аби дізнатися, як вони бачать своє майбутнє та як на це вплинула війна з Росією. 

Дар’я: "Обрала історію, бо хочу бути національно свідомою"

Селфі з однокласниками. Фото: Дар'я Філоненко 

17-річна Дар’я Філоненко останній навчальний рік у школі провела вдома. Дівчина – випускниця школи в смт Таїрове на Одещині. 

Розповідає, що онлайн-навчання почалося у 10 класі, коли захворіла на коронавірус й не встигла одужати, як Росія почала повномасштабне вторгнення, й в закладі запровадили "дистанційку". 

Реклама:

"З жовтня почалися відключення електроенергії, й стало дуже важко вчитися. Світло вмикали на 2 години, протягом яких треба встигнути зробити все, зокрема, домашні завдання", – розповідає Даша.  

З вибором майбутньої професії Даша вагається й досі, але вступати до українського вишу планує. Окрім обов’язкових предметів – математики та української мови, – дівчина складатиме НМТ з історії України.  

"Я розумію, що якось зможу скласти ці предмети. Третім предметом обрала історію, бо хочу бути національно свідомою. Ці знання допоможуть мені зрозуміти, чому в нас війна й хто така Росія", – каже випускниця.   

Даша з другом Богданом. Фото: Дар'я Філоненко

Читайте також: У МОН розповіли, скільки абітурієнтів обрали історію України третім предметом на НМТ

З огляду на війну Даша думає про кар’єру психологині, щоб допомагати українцям реабілітуватися та впоратися з емоціями. На думку дівчини, ця професія буде актуальною. 

"Я для себе її серйозно розглядаю, втім, мені здається, що я не зможу.. Психолог має вміти вислухати пацієнта й оцінити ситуацію, а я, як мені здається, зможу тільки плакати поруч із ним через його горе", – мовить дівчина.  

Більше впевненості у своїх силах дівчина бачить в галузі журналістики. 

"По-перше, журналістика має багато напрямків: новинна, гастрономічна, тревел тощо. По-друге, журналіст – це професія, яка навчить тебе критично мислити, правильно говорити, ставити запитання, вміти аналізувати ситуацію. Це чудові навички", – розмірковує Даша. 

Пріоритетним вишем для дівчини є Одеський національний університет імені Мечникова. Також, Даша не проти переїхати на навчання до Львова або Києва. 

Читайте також: Яку спеціальність обрати випускникам: перспективні галузі і професії майбутнього для відновлення України

Ольга: "Університет близько – це головний критерій"

У цьому році 16-річна киянка Ольга Коник закінчила Спеціалізовану школу №71. 

"Хотілося нормально походити в школу у свій останній 11 клас", – каже випускниця й пояснює, що це було неможливим, адже укриття в закладі не розраховане на всіх учнів. 

Тому навчання було по графіку: місяць – дистанційно, 2 тижні – заняття офлайн. 

"Вдома на дистанційні стаєш лінивою, важко сконцентруватися. Мотивує лише НМТ", – згадує свій 11 клас Оля.   

Знімок на пам'ять. Фото: Ольга Коник

Читайте також: У персональних кабінетах вступників з’явилися запрошення на НМТ

Чітких планів на майбутнє дівчина не будує. Зізнається, що думала про своєрідний gap year – рік перерви після закінчення школи – аби помандрувати світом. 

Однак ближче до літа вирішила вступати до університету. 

"Я дуже вдячна, що в сучасному світі у нас дуже багато безплатних ресурсів, вебінарів та корисної інформації, які допомагають підготуватися до тестування", – каже випускниця. 

До повномасштабного вторгнення Оля замислювалася про кар’єру акторки. Нині ж схиляється до навчання на факультеті англійської філології в одному з київських вишів. 

"Я ще розглядаю факультет культурології або соціології. Втім пріоритетом є філологія, бо університет близько до дому. Це головний критерій, на жаль – все одно навчання дистанційне", – мовить дівчина.   

Оля додає, що хоче отримати диплом бакалавра на факультеті, який буде подобатися, а коли прийде час магістратури – остаточно обрати майбутню професію.  

Назарій: "Хочу відвідати кожну область України"

Майбутній студент Назарій Барчук

Останні 4 роки навчання 17-річний Назарій Барчук провів у Технічному ліцеї Києва. 

Через повномасштабне вторгнення дистанційно хлопець навчався кілька місяців наприкінці 10 класу, а весь 11 клас заняття в ліцеї відбувалися в авдиторіях.  

"Через те, що вимикали світло або коли під час повітряної тривоги ми спускалися в бомбосховище й навчальний процес переривався, я думаю, багато інформації та, можливо, якихось знань нам не встигли надати", – ділиться хлопець. 

Утім, своїм середнім балом атестата – дев’яткою – випускник задоволений. 

Особливу увагу Назарій приділяє математиці й мовам: українській та англійській. 

"З вчителями намагаюся більше структурувати свої знання, також маю заняття з репетиторами й ходжу на курси", – каже майбутній студент. 

Пів року тому хлопець був готовий поєднати своє майбутнє або з менеджментом, або з юриспруденцією. Утім, зробити вибір на користь однієї з галузь він не може й досі. 

Читайте також: Вступна кампанія-2023: 10 кроків для вступу до університету

Саме тому в новому навчальному році Назар планує доєднатися до Української академії лідерства (УАЛ) – це 10-місячна освітня програма для випускників шкіл віком від 16 до 20 років.

"Про УАЛ мені розповіла подруга. Я вирішив познайомитися з ними ближче й пішов в табір від академії, де виграв грант на навчання", – розповідає Назарій. 

У рамках навчання випускники переїжджають з рідних місць в інші регіони, де проживають, харчуються й навчаються у спеціальних кампусах. 

Назарій ділиться, що до повномасштабного вторгнення багато подорожував Україною та Європою, тому до переїзду готовий.

"Я хочу відвідати, для початку кожну область України, а потім вже, мабуть, найбільші обласні центри – це така мрія, до якої я починаю йти й сподіваюся вона здійсниться", – додає хлопець. 

Богдан: "Якби не війна, я би вступав в Україні"

Богдан Даніш в компанії друзів-випускників кілька років тому

Останній рік у форматі онлайн-навчання минув у 16-рчного Богдана Даніша з Таїровської школи на Одещині.   

Хлопець розповідає, що "домашнє" навчання минуло досить швидко й легко. 

"Не було тем, з якими було важко зрозуміти – я сам міг все розібрати. Інколи звертався до інтернет-матеріалів, там точно все можна знайти. 

Навчання минуло без усіляких труднощів. Мабуть, хотілося просто в школу ходити, щоб бачитися з однолітками й разом проводити час", – каже випускник. 

До тестування хлопець почав готуватися ще у вересні. Тоді не було відомо чи буде ЗНО, чи НМТ, тому крім основних – математики, української та англійської – Богдан також готувався до географії. 

Нині, коли попереду НМТ, більшість часу хлопець приділяє мовам, відвідує заняття з репетиторами.  

Читайте також: "Майбутнє України очима української молоді". Історії українських підлітків, які не відмовилися  від планів через війну

З вибором майбутньої професії хлопець не забарився. У шкільні роки він закінчив комп’ютерну академію й планував вступити у Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, щоб стати айтівцем. 

На заваді планам стало повномасштабне вторгнення Росії.  

"З наступного навчального року я поїду в Чехію на мовні курси чеської, рік поживу у Празі, а потім поступлю там на технічний факультет на спеціальність комп’ютерних технологій.

Якби не війна, я би вступав в Україні, в Києві, як я завжди хотів в Шевченка чи КПІ, на бюджет. Якби не вийшло на бюджет, то десь в Одесі", – ділиться Богдан. 

Про чеський проєкт для українських випускників хлопець дізнався з соцмереж. Каже, одразу подумав, що "ліпше пропозиції вже не буде".  

"Якщо зараз поступати в Україні, то не зрозуміло, яке буде навчання онлайн чи офлайн. Авжеж, хочеться очне навчання в закладі", – додає випускник.  

Читайте також: Виїхати (не)можливо: як студентам потрапити за кордон на навчання

Єлизавета: "тепер є світло і зв’язок, але немає школи"

11-класниця Єлизавета Колесник – із Сумщини, села Вири. Останній рік у Вирівському ліцеї, де вона навчається, минув у форматі дистанційки. 

"Раніше часто вимикали світло, був поганий зв’язок, зносили уроки через обстріли тощо. Зараз все нормально зі світлом і зі зв’язком, але тепер немає школи – 24 березня в неї поцілили російські дрони й зруйнували її", – каже дівчина. 

Зруйнована школа. Фото: Єлизавета Колесник

Читайте також: У Харкові випускники 11 класу станцювали вальс перед руїнами своєї школи. ВІДЕО

Своє домашнє навчання Ліза згадує з усмішкою. Каже, що особливо важко далася вища математика.   

"З інтегралами я довго намагалася розібратися, в мережі навіть знайшла спеціальні відеорозбори на цю тему", – розповідає випускниця й додає, що перевіркою такого "самостійного" навчання стане НМТ з математики.  

Читайте також: Як рік великої війни вплинув на онлайн-навчання українців – інсайти та цифри

Ліза каже, що в різні періоди бачила себе стоматологом та стюардесою. Нині надає перевагу психології. Ця галузь, на думку дівчини, набирає популярності в Україні. 

"Я сама ніколи не відвідувала психологів, але мені здається, що українцям доволі важко зараз, й через війну ця професія буде потрібна багатьом людям", – каже дівчина. 

На тлі подій зі Спартаком Субботою Ліза жартома підкреслює, що планує саме вступити в університет на спеціальність психології. 

Серед пріоритетних вишів – Сумський державний університет та кілька закладів у Києві.

Анастасія Поя, "Українська правда. Життя"

Читайте також: "Поріг у 10% – це санітарний мінімум": що не так з оцінюванням НМТ-2023


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 9006
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4526
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3485
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат