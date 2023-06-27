В Японії озеро набуло червоного кольору після витоку рідини з пивзаводу. ВІДЕО

В японському місті Наго озеро набуло відтінку червоного кольору після того, як з пивзаводу стався витік охолоджувальної рідини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вода змінила колір після того, як охолоджувальна рідина, яка використовується для регулювання температури пивоварного обладнання на заводі, витекла в сусідню річку.

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Кадри, опубліковані в місцевих ЗМІ, показали, що води біля Наго, відомого своїми пляжними курортами та кришталево чистою водою, стали темно-червоного кольору.

На заводі кажуть, що колір води змінився через хімічний пропіленгліколь – органічну сполуку, яка зазвичай є безбарвною і майже без запаху. Саме цю сполуку використовували у процесі охолодження.

Пивоварня вибачилася за "незручності та занепокоєння, яке спричинила мешканцям поблизу та іншим зацікавленим сторонам", і заявила, що вживе заходів, щоб запобігти повторенню витоку.

Порт біля Наго, Окінава, 27 червня.Фото: The Ryukyu Shimpo

Місцева газета Okinawa Times процитувала місцевого чиновника охорони здоров'я, який сказав, що витік не буде мати серйозного впливу на навколишнє середовище.

Агентство США з реєстру токсичних речовин і захворювань визнало пропіленгліколь, який також використовується як харчова добавка у фармацевтичній і косметичній промисловості, безпечним.

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