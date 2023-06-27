Віра у ЗСУ та сім’я: що допомагає українцям зберігати стійкість під час війни

Зберігати стійкість під час війни українцям найбільше допомагає віра в Збройні сили, власна сім’я, рідні та близькі.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" у червні 2023 року.

Під час опитування українців від 18 років соціологи з’ясували, що зберігати стійкість під час війни найбільшій кількості співвітчизників допомагає віра у ЗСУ (86%), сім'я, родичі та близькі (61%).

Понад третина опитуваних (31%) свою психологічну стійкість завдячує щоденній праці. Більше, ніж 20% українців "триматися на плаву" допомагає віра в державу чи Бога (релігія).

Також результати дослідження показали, що на підтримку рівня стійкості українців позитивно впливає волонтерство, збір коштів та міжнародна допомога. Цей варіант відповіді підтримали 12% опитаних.

Cкріншот: Cоціологічна група "Рейтинг"

Cкріншот: Cоціологічна група "Рейтинг"

Крім того, 89% респондентів заявили, що готові терпіти труднощі через війну з РФ задля перемоги від кількох місяців до кількох років. Лише 11% розповіли, що не готові.

Cкріншот: Cоціологічна група "Рейтинг"

Опитування провели 6-11 червня 2023 року. У ньому взяли участь 1200 повнолітніх українців з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу і територій, де у період проведення опитування не було українського мобільного зв'язку.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Дослідження провели методом телефонного інтерв’ю.

Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 2.8%.

Нагадаємо, кожен третій українець, який тимчасово перебуває в Європі через війну, хоче повернутися.