Федеральну прокуратуру Німеччини просять приєднатися до розслідування сексуальних злочинів росіян

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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27 червня 2023

Громадські організації подають заяву до Федеральної прокуратури Німеччини щодо вчинення злочинів російськими військовими.

Заяву подають в інтересах українки, яка пережила сексуальне насильство під час окупації Київщини.

Про це "УП. Життя" повідомили позивачі Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG, ГО "Українська правова консультативна група" УПКГ) та European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR, Європейський центр конституційних прав і прав людини).

У заяві йдеться, що чотири російські військовослужбовці, зокрема двоє високопосадовців, відповідальні за вбивство чоловіка постраждалої та за вчинення проти неї актів сексуального насильства. Жінці та її синові вдалося втекти, і наразі вони живуть у Німеччині. Їхній будинок в Україні був зруйнований.

 Фото: tupungato/Depositphotos

Постраждала просить німецьку владу допомогти Україні провести розслідування за фактом злочину.

"Хоча жоден з виконавців або їхніх керівників ще не затримані, українські органи влади проводять розслідування, а проти одного з імовірних виконавців розпочато заочний судовий процес", кажуть в організаціях.

Позивачі зазначають, що в українському законодавстві не криміналізовані злочини проти людяності і не передбачено командної відповідальності.

"Отже, можливості переслідувати за злочини, які становлять складову широкомасштабного і систематичного нападу на українське населення – тобто злочини проти людяності – в Україні наразі немає. Вищі посадові особи не можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до принципу командної відповідальності", кажуть позивачі.

Вони закликають Федерального прокурора Німеччини підтримати зусилля української влади та розпочати розслідування на основі принципу універсальної юрисдикції.

Як зазначає Надія Волкова, засновниця та директорка ULAG, важливо, щоб справи щодо найтяжчих міжнародних злочинів розслідувалися відповідно до міжнародних стандартів.

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