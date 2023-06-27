Кримський художник Богдан Зіза закінчив своє 17-денне голодування у в'язниці

Богдан Зіза, який у травні 2022 року облив синьою і жовтою фарбами "адміністрацію" Євпаторії, закінчив своє голодування у неволі.

Воно тривало 17 днів, повідомляє правозахисний проєкт на підтримку кримчанина WeBogdanZiza.

Голодування активіст розпочав 10 червня, вимагаючи позбавити його російського громадянства та звільнити усіх українських політв’язнів.

За цей час Богдан Зіза втратив 10 кг. У якому стані він перебуває зараз – невідомо.

Богдан Зіза.ФОТО: ТГ "ҐРАТИ"

Правозахисники також зазначили, що активіста ізолювали в окрему камеру з жорсткішим наглядом.

"Наразі зв‘язок з Богданом ускладнений і ми не знаємо в якому він стані", – додали вони.

Організатори проєкту процитували останній лист ув’язненого, де йдеться про стан здоров’я активіста та умови перебування в неволі.

"Слабкість бере своє, найбільше відчувається в руках і ногах. В голові паморочиться від будь-якого руху. З ліжка майже не встаю, на прогулянки виходжу дуже рідко. П‘ю лише воду з-під крана, очищену фільтром. Останні дні організм відштовхує її, п’ю через не хочу, бо треба", – зізнається Богдан Зіза.

Також у листах він поділився роздумами про власну позицію.

"Дехто каже, що я марно геройствую. Так, я розумію, що я маленька піщинка у тій шаленій бурі, що відбувається зараз. Але чим більше нас, таких піщинок, чим голосніше ми говоримо, тим більший вплив ми маємо. Це не геройство", – додає кримчанин.

Що відомо про ув’язненого Богдана Зізу?

Кримському татарину Богдану Зізі – 28 років. Все життя прожив у Криму. В дитинстві став сиротою, його виховувала бабуся.

Активіст займався фото та відеозйомкою, розробляв інтернет-ігри, займався 3D-моделюванням та паркуром.

Після окупації Криму залишився удома через бабусю, яку не міг залишити саму. Проте дій окупаційної влади не підтримував.

16 травня кримчанин облив жовтою та блакитною фарбами і намагався підпалити двері адмінбудівлі Євпаторії, протестуючи проти війни.

Окупанти затримали його наступного дня.

18 травня "суд" висунув обвинувачення за політичною статтею, яка не передбачала утримання під вартою. Та хлопець з перших днів перебував у Сімферопольському СІЗО.

На початку червня російські окупанти "засудили" його до 15 років позбавлення волі в колонії загального режиму.