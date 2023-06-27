Кримський художник Богдан Зіза закінчив своє 17-денне голодування у в'язниці

Богдан Зіза, який у травні 2022 року облив синьою і жовтою фарбами "адміністрацію" Євпаторії, закінчив своє голодування у неволі.

Воно тривало 17 днів, повідомляє правозахисний проєкт на підтримку кримчанина WeBogdanZiza.

Голодування активіст розпочав 10 червня, вимагаючи позбавити його російського громадянства та звільнити усіх українських політв’язнів.

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За цей час Богдан Зіза втратив 10 кг. У якому стані він перебуває зараз – невідомо.

Богдан Зіза.ФОТО: ТГ "ҐРАТИ"

Правозахисники також зазначили, що активіста ізолювали в окрему камеру з жорсткішим наглядом.

"Наразі зв‘язок з Богданом ускладнений і ми не знаємо в якому він стані", – додали вони.

Організатори проєкту процитували останній лист ув’язненого, де йдеться про стан здоров’я активіста та умови перебування в неволі.

"Слабкість бере своє, найбільше відчувається в руках і ногах. В голові паморочиться від будь-якого руху. З ліжка майже не встаю, на прогулянки виходжу дуже рідко. П‘ю лише воду з-під крана, очищену фільтром. Останні дні організм відштовхує її, п’ю через не хочу, бо треба", – зізнається Богдан Зіза.

Також у листах він поділився роздумами про власну позицію.

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"Дехто каже, що я марно геройствую. Так, я розумію, що я маленька піщинка у тій шаленій бурі, що відбувається зараз. Але чим більше нас, таких піщинок, чим голосніше ми говоримо, тим більший вплив ми маємо. Це не геройство", – додає кримчанин.

Що відомо про ув’язненого Богдана Зізу?

Кримському татарину Богдану Зізі – 28 років. Все життя прожив у Криму. В дитинстві став сиротою, його виховувала бабуся.

Активіст займався фото та відеозйомкою, розробляв інтернет-ігри, займався 3D-моделюванням та паркуром.

Після окупації Криму залишився удома через бабусю, яку не міг залишити саму. Проте дій окупаційної влади не підтримував.

16 травня кримчанин облив жовтою та блакитною фарбами і намагався підпалити двері адмінбудівлі Євпаторії, протестуючи проти війни.

Окупанти затримали його наступного дня.

18 травня "суд" висунув обвинувачення за політичною статтею, яка не передбачала утримання під вартою. Та хлопець з перших днів перебував у Сімферопольському СІЗО.

На початку червня російські окупанти "засудили" його до 15 років позбавлення волі в колонії загального режиму.