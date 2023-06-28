Телескоп Вебба виявив в космосі важливу молекулу вуглецю

Космічний телескоп Вебба вперше виявив метиловий катіон CH3+ в космосі.

Його зафіксували у молодій зоряній системі з протопланетним диском (відомим як d203-506), розташованим на відстані приблизно 1350 світлових років від нас у туманності Оріона, повідомили в NASA.

"Це відкриття означає не лише високу чутливість Вебба, але й підтверджує постульоване центральне значення CH3+ у міжзоряній хімії", – сказала науковиця з університету Париж-Сакле Марі-Алін Мартен-Друмель.

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Вчені пояснюють: хоча зірка в d203-506 є маленьким червоним карликом, система піддається сильному впливу ультрафіолетового світла від сусідніх гарячих, молодих, масивних зірок. Зазвичай вони утворюються групами, тому дослідники вважають, що більшість з них проходить через період УФ-випромінювання.

Фото: NASA

Раніше дослідники вважали, що випромінювання руйнує складні органічні молекули, тому відкриття катіона CH3+ стало несподіванкою.

Команда дослідників передбачає, що УФ-випромінювання насправді може забезпечити необхідне джерело енергії для утворення вуглецевого катіона. А він зі свого боку сприяє додатковим хімічним реакціям для створення складніших молекул вуглецю.

Науковці також зазначають, що молекули на протопланетному диску d203-506 відрізняються від інших утворень у космосі.

"Це чітко показує, що ультрафіолетове випромінювання може повністю змінити хімічний склад протопланетного диска. А це може зіграти вирішальну роль на ранніх стадіях зародження життя", – уточнив провідний фахівець з Французького національного центру наукових досліджень у Тулузі Олів’є Берне.

Нагадаємо, нещодавно науковці опублікували знімки Сатурна та його кілець. Їх обіцяють зробити кольоровими та показати в різних діапазонах хвиль.

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