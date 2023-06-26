Телескоп Вебба зробив перші зображення Сатурна. ФОТО

Астронавти показали перші зображення Сатурну, які зробив космічний телескоп Джеймса Вебба.

Необроблені фото опублікували на сайті телескопа Вебба.

На темних світлинах видні кільця навколо планети, які відбивають сонячне світло.

Зазначається, що під час обробки зображень, їх очистять від шумів й зроблять кольоровими. Таким чином, можна буде побачити планету в коротких ближніх інфрачервоних хвилях та довгих діапазонах хвиль.

Сатурн. Усі фото: jwstfeed

Сатурн – друга за розмірами планета Сонячної системи

Ця планета шоста за віддаленістю від Сонця й розташовується між Юпітером та Ураном

Раніше ми повідомляли, що космічний телескоп Джеймса Вебба створив найглибше та найчіткіше наукове фото космосу, а також зафіксував понад 700 стародавніх галактик, небачених дотепер.

Нагадаємо, Сатурн знову став планетою з найбільшою кількістю супутників.