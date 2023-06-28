Що робити, якщо ви виявили активність телефону зниклої безвісти людини? Порядок дій

Якщо ви помітили, що з телефону зниклої безвісти людини надійшов дзвінок, смс-повідомлення чи був вихід у соціальні мережі, необхідно звернутися до слідчого.

За цим фактом правоохоронці мають розпочати кримінальне провадження, повідомляє Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Слідчому необхідно написати заяву із проханням про встановлення місця знаходження мобільного телефону.

Після цього протягом трьох робочих днів правоохоронець або звертається до суду за наданням дозволу на отримання інформації від операторів мобільного зв’язку, або відмовляє у задоволенні клопотання.

Фото: Wavebreakmedia /Depositphotos

У випадку, якщо клопотання задовольнили, рідні зниклих осіб мають:

отримати в слідчого копію інформації від мобільного оператора;

надати копію інформації від оператора до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за телефоном гарячої лінії: 0-800-339-247 ;

про отриману інформацію повідомити до Національного інформаційного бюро за телефоном: 16-48.

Зазначається, що клопотання до слідчого може допомогти скласти юрист системи безоплатної правової допомоги.

Його консультацію можна отримати за номером гарячої лінії: 0-800-213-103.

Нагадаємо, мобільні оператори будуть ставити номери загиблих чи зниклих бійців у резерв на 2 роки.