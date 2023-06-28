Що робити, якщо ви виявили активність телефону зниклої безвісти людини? Порядок дій

Якщо ви помітили, що з телефону зниклої безвісти людини надійшов дзвінок, смс-повідомлення чи був вихід у соціальні мережі, необхідно звернутися до слідчого.

За цим фактом правоохоронці мають розпочати кримінальне провадження, повідомляє Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Слідчому необхідно написати заяву із проханням про встановлення місця знаходження мобільного телефону.

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Після цього протягом трьох робочих днів правоохоронець або звертається до суду за наданням дозволу на отримання інформації від операторів мобільного зв’язку, або відмовляє у задоволенні клопотання.

Фото: Wavebreakmedia /Depositphotos

У випадку, якщо клопотання задовольнили, рідні зниклих осіб мають:

отримати в слідчого копію інформації від мобільного оператора;

надати копію інформації від оператора до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за телефоном гарячої лінії: 0-800-339-247 ;

про отриману інформацію повідомити до Національного інформаційного бюро за телефоном: 16-48.

Зазначається, що клопотання до слідчого може допомогти скласти юрист системи безоплатної правової допомоги.

Його консультацію можна отримати за номером гарячої лінії: 0-800-213-103.

Нагадаємо, мобільні оператори будуть ставити номери загиблих чи зниклих бійців у резерв на 2 роки.