Як військовим безпечно користуватися телефоном у зоні бойових дій? Інструкція

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації розповідали, як цивільні можуть захистити себе онлайн під час війни, зокрема в умовах окупації.

Однак військовим також потрібно бути особливо обережними з гаджетами, щоб не потрапити в пастку ворога.

У Держспецзв’язку пояснили, як бійцям безпечно користуватись мобільним телефоном та інтернетом, зокрема в зоні активних бойових дій.

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"Дотримання правил кібергігієни, обачливе використання смартфонів – усе це особливо важливо для військових, адже йдеться не тільки про безпеку особистих даних, а часто і про збереження життя", – наголошують у відомстві.

Фото: Територіальна оборона ЗСУ/Facebook

Як безпечно користуватися телефоном: інструкція військовим

✅ Вимикайте телефон повністю або вмикайте "режим польоту", коли перебуваєте у безпосередній близькості до позицій ворога.

✅ Використовуйте телефон – як дзвінки, так і інтернет – лише за нагальної потреби.

✅ Використовуйте VPN.

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✅ Налаштуйте мобільні пристрої та месенджери так, щоб приймати дзвінки та повідомлення лише від людей зі списку контактів.

❌ Не обговорюйте по мобільному, навіть із близькими, будь-яких "робочих" питань: не розповідайте інформації про побратимів, місця дислокації, озброєння, поставлені завдання тощо.

❌ Не варто користуватися мобільним зв’язком одночасно кільком людям з однієї точки, телефонуйте по черзі з певними часовими проміжками. Безпечніше дзвонити з місць, віддалених від розташування позицій.

❌ Не зберігайте на телефоні фото, відео, документи та будь-яку іншу інформацію, яка може бути використана у випадку втрати гаджету і потрапляння його до рук ворога.

❌ Не під’єднуйтеся до невідомих Wi-Fi-мереж або інших пристроїв, які "роздають" інтернет.

❌ Не "роздавайте" інтернет зі свого смартфону.

✅ Виконайте у телефоні всі налаштування безпеки:

блокування телефону – обов’язкове (це може бути PIN-код, пароль, графічний ключ, відбиток пальця тощо, а краще – кілька способів одночасно);

всюди, де можливо, налаштуйте двофакторну автентифікацію;

видаліть непотрібні телефонні додатки;

перевірте, які дозволи надані вашим додаткам, змініть за необхідності (наприклад, забороніть доступ до контактів, фото);

відмовтеся від функцій автоматичного входу в будь-які акаунти – безпечніше авторизуватися щоразу, коли це необхідно;

забороніть доступ до геолокації;

вимкніть функцію автоматичного вибору мережі (ця опція є в налаштуваннях).

Як захиститись у соцмережах і месенджерах?

✅ Приберіть із налаштувань або закрийте для загалу особисту інформацію (номер телефону, дату народження, місце проживання, місце роботи тощо).

❌ Не поширюйте фото, відео, за якими можна ідентифікувати ваше місцерозташування.

❌ Не поширюйте фото техніки, позицій тощо.

❌ Не додавайте у друзі чи в контакти сторонніх, невідомих вам осіб.

❌ Не відкривайте файлів та посилань від незнайомців (і навіть від друзів чи рідних, якщо надіслане викликає сумніви).

✅ Відключіть можливість бачити вашу останню активність та надсилати вам повідомлення для акаунтів, яких нема у переліку контактів.

✅ Окрім телефону, обережно використовуйте інші гаджети, які працюють через Bluetooth чи Wi-Fi. Наприклад, смарт-годинники або фітнес-трекери.