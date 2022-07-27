Як військовим безпечно користуватися телефоном у зоні бойових дій? Інструкція

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
15323
27 липня 2022

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації розповідали, як цивільні можуть захистити себе онлайн під час війни, зокрема в умовах окупації.

Однак військовим також потрібно бути особливо обережними з гаджетами, щоб не потрапити в пастку ворога.

У Держспецзв’язку пояснили, як бійцям безпечно користуватись мобільним телефоном та інтернетом, зокрема в зоні активних бойових дій.

"Дотримання правил кібергігієни, обачливе використання смартфонів – усе це особливо важливо для військових, адже йдеться не тільки про безпеку особистих даних, а часто і про збереження життя", – наголошують у відомстві.

Читайте також: Як убезпечити себе онлайн під час війни? Інструкція Мінцифри

  Фото: Територіальна оборона ЗСУ/Facebook

Як безпечно користуватися телефоном: інструкція військовим

✅ Вимикайте телефон повністю або вмикайте "режим польоту", коли перебуваєте у безпосередній близькості до позицій ворога.

✅ Використовуйте телефон – як дзвінки, так і інтернет – лише за нагальної потреби.

✅ Використовуйте VPN.

✅ Налаштуйте мобільні пристрої та месенджери так, щоб приймати дзвінки та повідомлення лише від людей зі списку контактів.

❌ Не обговорюйте по мобільному, навіть із близькими, будь-яких "робочих" питань: не розповідайте інформації про побратимів, місця дислокації, озброєння, поставлені завдання тощо.

❌ Не варто користуватися мобільним зв’язком одночасно кільком людям з однієї точки, телефонуйте по черзі з певними часовими проміжками. Безпечніше дзвонити з місць, віддалених від розташування позицій.

❌ Не зберігайте на телефоні фото, відео, документи та будь-яку іншу інформацію, яка може бути використана у випадку втрати гаджету і потрапляння його до рук ворога.

❌ Не під’єднуйтеся до невідомих Wi-Fi-мереж або інших пристроїв, які "роздають" інтернет. 

❌ Не "роздавайте" інтернет зі свого смартфону.

✅ Виконайте у телефоні всі налаштування безпеки:

  • блокування телефону – обов’язкове (це може бути PIN-код, пароль, графічний ключ, відбиток пальця тощо, а краще – кілька способів одночасно);
  • всюди, де можливо, налаштуйте двофакторну автентифікацію;
  • видаліть непотрібні телефонні додатки; 
  • перевірте, які дозволи надані вашим додаткам, змініть за необхідності (наприклад, забороніть доступ до контактів, фото);
  • відмовтеся від функцій автоматичного входу в будь-які акаунти – безпечніше авторизуватися щоразу, коли це необхідно;
  • забороніть доступ до геолокації;
  • вимкніть функцію автоматичного вибору мережі (ця опція є в налаштуваннях).

Читайте також: Безпека у месенджерах: як захиститись від ворога онлайн?

Як захиститись у соцмережах і месенджерах?

✅ Приберіть із налаштувань або закрийте для загалу особисту інформацію (номер телефону, дату народження, місце проживання, місце роботи тощо).

❌ Не поширюйте фото, відео, за якими можна ідентифікувати ваше місцерозташування. 

❌ Не поширюйте фото техніки, позицій тощо.

❌ Не додавайте у друзі чи в контакти сторонніх, невідомих вам осіб.

❌ Не відкривайте файлів та посилань від незнайомців (і навіть від друзів чи рідних, якщо надіслане викликає сумніви).

✅ Відключіть можливість бачити вашу останню активність та надсилати вам повідомлення для акаунтів, яких нема у переліку контактів.

✅ Окрім телефону, обережно використовуйте інші гаджети, які працюють через Bluetooth чи Wi-Fi. Наприклад, смарт-годинники або фітнес-трекери.

Читайте також:




 53916
Суспільство

Мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік і що зміниться 1 жовтня?

Олена Барсукова
 9750
Здоров'я

"Якщо не буде гніву – нас зруйнують як особистостей і націю". Інтерв'ю з психологинею про емоції під час війни

Олексій Півторак
 5134
Суспільство

Порше Україна та Volkswagen передали автомобілі для надання психологічної допомоги

PROMOTED

Головне на сайті


Суспільство

Мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік і що зміниться 1 жовтня?

Олена Барсукова
Зображує героїв "Азовсталі": мисткиня Олена Ліберті пише картини про Маріуполь
Чи справді військовим скасували додаткові виплати? Пояснює РНБО
Чи штрафуватимуть жінок, які не стануть на військовий облік? Пояснює юрист
"Куплені" для ЗСУ машини досі у продажі: волонтерку звинувачують у шахрайстві
У Києві чоловік курив на балконі і спалив 10 квартир
Здоров'я

"Якщо не буде гніву – нас зруйнують як особистостей і націю". Інтерв'ю з психологинею про емоції під час війни

Олексій Півторак
Суспільство

Порше Україна та Volkswagen передали автомобілі для надання психологічної допомоги

PROMOTED