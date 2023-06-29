В Україну приїхала екоактивістка Грета Тунберг і зустрілася із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з відомою екоактивісткою Гретою Тунберг, яка прибула у Київ у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Грета Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

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Володимир Зеленський зазначив, що Міжнародна робоча група має опрацьовувати широке коло питань, пов’язаних із впливом російської агресії на екологічну систему України.

Грета Тунберг у Києві

Глава держави привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонщини.

"Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент", – наголосив Володимир Зеленський.

В Україну приїхала екоактивістка Грета Тунберг і зустрілася з Зеленським

До столиці у складі робочої групи прибули ексвіцепрем'єр-міністр та колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала та президентка Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон.

Нагадаємо, раніше відома шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що Росія спричинила екоцид на півдні України й має бути покарана за нього.

Тунберг опублікувала свою позицію після того, як президент України Володимир Зеленський закликав понад 60 світових політичних та громадських діячів, серед яких була й юна шведська екоактивістка, покарати Росію за екоцид.

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