Допоміг багатьом учням обрати професію: помер український викладач-філософ Сергій Курбатов

Помер український дослідник університетської освіти, культуролог, доктор філософії, науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України Сергій Курбатов.

Про це повідомили у Раді молодих вчених НАПН України.

Сергій Курбатов народився у 1971 році у Сумах у родині інженерів. У 1994 році з відзнакою закінчив історичний факультет Сумського державного педагогічного інституту імені Макаренка. Працював вчителем історії, а пізніше викладачем філософії. Захистив дві дисертації, автор двох монографій, п'яти розділів в колективних монографіях і понад 140 наукових публікацій.

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На сторінці науковця його учні та друзі висловлюють співчуття з приводу його смерті та згадують Сергія Курбатова як цікаву та талановиту людину.

Сергій Курбатов

"Вдячна моєму вчителю за те, що не дав мені залишитися твердолобою і позбавив мене назавжди можливості стати ідейною фанаткою будь-якої концепції. Думаю, що він навчив сотні школярів, а пізніше тисячі студентів масштабно мислити, збирати дані, робити висновки і вміти чути другу думку, не гублячи своєї правди", – пише користувачка Анна Локшин

Користувачка Надія Есманова каже, що саме завдяки своєму шкільному вчителю Сергію Курбатову вибрала майбутню професію. Інший учень Сергія Курбатова Сергій Школяренко також вдячний своєму вчителю за фахове викладання предметів.

"Помер мій шкільний вчитель історії та основ правознавства. Добра і світла людинка. Він реально захоплювався тими предметами, які викладав. Ми були одні з перших його учнів. Він прийшов до нас одразу після університету. Саме завдяки його таланту я досі пригадую вивчення основ Конституції із теплотою", – пише користувач Сергій Школяренко.

Користувачка Вероніка Пугач пише, незадовго до смерті Сергій Курбатов планував сформувати якісний курс зі вступу до філософії згідно з найкращими американськими стандартами.

"Так неочікувано чути, що він пішов з життя. Був такий сповнений планів і натхнення реалізувати велику мету, повернутися до філософії, зробити вагомий внесок в українську філософську освіту", – пише вона.

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Сергій Курбатов також писав японські вірші хоку, якими ділився зі своїми читачами у соцмережі. Одним з останніх хоку викладача було таке:

Невблаганно

минає наш час

крізь цей вечір

Поховання філософа відбудеться у Сумах, де живуть його батьки.