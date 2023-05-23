На фронті загинув письменник Ігор Мисяк

Український поет та прозаїк Ігор Мисяк загинув на війні, захищаючи Україну від російських нападників. Йому було 29 років.

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Про це повідомило видавництво "Темпора" у своєму Facebook.

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"Стало відомо, що захищаючи Україну загинув Ігор Мисяк, автор книжки "Завод". Нема слів, щоб виразити співчуття всім, хто знав цю чудову людину…" – йдеться у повідомленні.

На сторінці письменника у Facebook його друзі та колеги висловлюють співчуття та діляться спогадами про Мисяка.

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Ігор Мисяк народився на Львівщині 16 червня 1993 року. Був учасником Революції Гідності. З осені 2014 року до літа 2015 року проходив службу в полку Азов. На початку березня 2022 року приєднався до підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ. Пізніше опинився в лавах 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Брав участь у звільненні Херсонщини від окупантів, а згодом на Бахмутському напрямку.

У листопаді 2022 року відбулася презентація його дебютної книги "Завод", присвяченої загиблому побратиму.