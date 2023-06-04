"Начальству – нічого, сторожу – все": у мережі відреагували на арешт охоронця, який не встиг відкрити укриття

Голосіївський суд Києва відправив у слідчий ізолятор на 2 місяці охоронця, який не встиг відчинити двері до укриття, де внаслідок ракетного обстрілу 1 червня у Києві загинуло троє людей.

У мережі таке рішення суду викликало активне обговорення, чимало користувачів називали його несправедливим. На думку українців, саме директор поліклініки та голова Районної державної адміністрації мають знаходитися у СІЗО. Натомість їх відправили під домашній арешт.

Відповідні реакції зібрало "УП. Життя".

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 1 червня люди намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені, попри те, що в середині травня КМВА обіцяла відкрити всі сховища. Згодом на сайті електронних петицій Києва з'явилось одразу три звернення, що стосуються безпеки та доступності укриттів під час тривоги.

Засуджений Віктор Мошкін. Фото: Олексій Арунян, "Ґрати"

Що трапилося

Наступного дня, 2 червня, поліціянти оголосили підозру 62-річному Віктору Мошкіну охоронцеві поліклініки, який не встиг відчинити двері.

Також за версією слідчих, відповідальність за роботу укриття несуть директор поліклініки, його заступник з технічних питань та перша заступниця голови Деснянського району Ірина Алєксєєнко. Їм оголосили про підозру у службовій недбалості.

3 червня суд заарештував охоронця та відправив під домашній арешт інших підозрюваних, повідомляють "Ґрати".

За словами Віктора, після сигналу тривоги він взяв ключі й пішов коридором поліклініки, аби підготували сховище.

"Відчинив двері у бомбосховищі. Люди почали стукати у (вхідні – ред. ) двері (поліклініки – ред.). Я дійшов до реєстратури й тут мене збило з ніг, а потім зверху скло полетіло. Там страшне було", – сказав Мошкін.

Охоронець не встиг відчинити двері, адже ракета прилетіла надто швидко. Її уламки впали за чотири хвилини після "тривоги".

"Після цього я пішов людям допомагати. Приніс перекис, бинти. Потім пішов у швидку дзвонити, перекривати воду, бо підвал почало заливати. Потім з’явився Шугалевич (директор лікарні Олег Шугалевич – ред.). Сказав, що я в такому стані краще йти звідси. Я сказав: доки не приїдуть органи, я нікуди не піду. Я лишився на місці. Куди тікати?

Плюс там великі цінності, там навколо комп’ютери. Якщо все це вкрадуть, що мені на це скажуть? Мені ховатися нема куди. І куди я сховаюсь у цьому житті? Це все одно, що заєць тікає від вовка. Вовк все одно наздожене та з’їсть" – пояснив Мошкін у залі суду, просячи суд його не заарештовувати.

Віктор визнав, що не встиг виконати свої службові обов’язки, попросивши суд його не арештовувати. Втім, йому відмовили.

Як пишуть "Ґрати" його адвокат збирається подати апеляцію на рішення про арешт.

Реакція суспільства

"Давненько мене так не тіпало, як від цього репортажу із зали суду…", – написала головна редакторка UAnimals та співтворчиня LongDog Media Людмила Смоляр на своїй сторінці у Facebook.

Поетеса Тетяна Власова вважає несправедливим арешт 62-річного чоловіка за чуже недбальство і безвідповідальність.

У відповідь на коментар Тетяни, продюсерка ForeFilms Анна Яценко зауважила, що директор та голова РДА мають розділити відповідальність з охоронцем.

Скриншот коментарів під дописом Тетяни Власової / Facebook

Журналістка Ірина Андрейців у своєму Facebook запропонувала створили петицію на захист охоронця Віктора.

Зокрема, українці обговорюють надання захисту Мошкіну, інтереси якого наразі представляє державний адвокат.

Скриншот коментарів під дописом Ірини Андрейців / Facebook

У своєму Facebook фахівчиня з комунікацій Ярина Ключковська зазначила: "У рекордні строки поліція проаналізувала всі факти та документацію. І звичайно ж, відповідальність за трагедію обернено пропорційна до реальних повноважень. Начальству – нічого, сторожу – все".

У Twitter військовий ТрО ЗСУ під назвою "жовта пляма в пікселі" написав: "Крайній як завжди дід який в кращому випадку отримує мінімалку за роботу сторожем і фізично х*й встигне відкрити ті кляті двері, які від нього хтось вимагає тримати закритими".

Скриншот допису військового / Twitter

Олег Симороз, український активіст та військовий наголосив, що укриття мають бути відкриті цілодобово, кожна хвилина – це життя людей.