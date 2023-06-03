Загинула разом з мамою біля укриття у Києві: що відомо про 9-річну дзюдоїстку Вікторію

Вікторія Івашко – дев'ятирічна дівчинка, яка загинула разом зі своєю мамою внаслідок російського обстрілу 1 червня 2023 року в Деснянському районі Києва.

Вона була дзюдоїсткою спортивного клубу "Judo Master". "УП.Життя" поспілкувалася з Діаною Халматовою – тренеркою дівчинки.

Вона пам’ятає Віку, як добру та сміливу дитину, яка закохалася у дзюдо, намагаючись випереджати власні можливості. Поступово долаючи всі труднощі, спортсменка робила успіхи.

"Вона таки потрапила в групу більш досвідчених дзюдоїстів, де справлялася з усіма труднощами та робила успіхи в дзюдо. (Віка – ред.) дуже любила тренування та збори", – розповідає тренерка.

Вікторія Івашко. Фото, поширене президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком/Facebook

Халматова зазначила, що була особисто знайома з мамою Віки, яка загинула разом з дівчинкою біля укриття. Водночас тато дзюдоїстки помер близько двох років тому. За словами тренерки в родині залишилися бабуся та дідусь, які важко переживають втрату.

Фото саме дідуся дівчинки, який сидить біля тіла загиблої онуки, поширилося мережею після звістки про обстріл. Як пише "Суспільне", чоловік кілька годин провів біля Віки просто на землі. Згодом йому принесли стілець.

Фото: Сергій Окунєв

"(Була знайома – ред.) тільки з мамою, яка також загинула разом з Вікою. Тато помер років 1,5-2 назад, наскільки я знаю. Зараз залишилися бабуся з дідусем. Їм дуже важко. Ми (клуб "Judo.Master" – ред.) вже з ними звʼязалися та надали (грошову – ред.) допомогу", – додала Діана Халматова.

Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, відредагувавши на трагедію, сказав, що відтоді, як дізнався про новину, "не може знайти собі місця".

"Від учора, коли я дізнався цю страшну новину, не можу знайти собі місця. Це дуже болісно для всієї української родини дзюдо", – наголосив Кошляк.

За його словами, станом на 2 червня 2023 року від початку повномасштабного російського вторгнення Україна вже втратила 300 спортсменів.

"Кожної ночі не спимо, бо лунають нескінченні сирени, летять з Росії дрони та ракети...А тим часом дзюдоїсти-військовослужбовці армії РФ виходять на світові татамі за підтримки IJF – International Judo Federation (Міжнародна федерація дзюдо – ред.), сьогодні (2 червня 2023 року – ред.) вони стартують на турнірі олімпійської кваліфікації Гран Прі Душанбе. Ми хоронимо дітей-дзюдоїстів…", – дорікнув IJF Михайло Кошляк.

Вікторія Івашко. Фото, поширене міністерством молоді та спорту України/Facebook

Подібну думку висловила наймолодша чемпіонка світу з дзюдо та призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід у своєму Instagram. Вона звернулася до IJF, нагадавши про трагедію, що сталася через російські обстріли.

"Сьогодні (2 червня 2023 року – ред.) стартує Гран-прі в Душанбе, де візьмуть участь дзюдоїсти з Росії. Також (1 червня – ред.) в Києві російська ракета вбила юну дзюдоїстку Вікторію Івашко та її маму. IJF, ви впевнені, що все робите правильно?" – написала Білодід.

Скриншот зі сторіз Дар'ї Білодід/Instagram

У Міністерстві молоді та спорту України розповіли, що тиждень тому Віка здобула золоту медаль, а вже 1 червня її вбила ракета.

"Вона більше не прийде у зал, не обійме близьких, не завоює першість. Віки більше нема… Лишилась тільки світла пам’ять про неї та чорна вирва скорботи за кожним дитячим життям, яке обірвали росіяни", – йдеться в повідомленні.

Клуб "Judo.Master" також висловився щодо трагедії, назвавши загибель Віки "втратою, яку неможливо пережити".

"Неймовірна світла дитина, дуже спокійна, смілива та життєрадісна, ось тільки вона боролась на минулих вихідних на змаганнях в місті Києві та здобувала свої омріяні перемоги та медалі й тут таке нещастя це горе!" – написали у клубі.

Нагадаємо, що 1 червня у Києві внаслідок ракетного обстрілу загинуло троє людей, серед яких дитина.

Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені, хоча ще в середині травня КМВА обіцяла відкрити всі сховища.

Після трагедії багато киян розкритикували місцеву владу, яка відповідає за сховища у столиці, а головред "Української правди" Севгіль Мусаєва закликала мера Віталія Кличка разом з журналістами УП проінспектувати столичні укриття.

Пізніше на сайті електронних петицій Києва з'явилось одразу три звернення, які стосуються безпеки та доступності укриттів під час тривоги.

У петиції №12194 йдеться про термінову комплексну перевірку всіх укриттів столиці.