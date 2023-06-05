Єдина у світі. У Китаї помітили унікальну панду-альбіноса. ФОТО

У китайському Національному природному заповіднику Волонг помітили рідкісну гігантську панду-альбіноса, яка вважається єдиною у своєму роді.
Ведмідь потрапив у "фотопастку" заповідника, де мешкає близько 150 гігантських панд, повідомляє Science Alert та South China Morning Post з посиланням на державний телеканал CCTV.
Камери заповідника на території провінції Сичуань вперше зафільмували цю тварину у квітні 2019 року на висоті 2 тисячі метрів над рівнем моря.
На нових кадрах видно, як ведмідь лазить по деревах, їсть бамбук та взаємодіє з іншими чорно-білими гігантськими пандами.
Біла панда з заповідника Волонг – перша та єдина панда-альбінос у світі, про яку відомо людям.
|Унікальними світлинами поділився нацпарк Wolong National Nature Reserve у Facebook
Знаменита тварина є носієм рідкісної генетичної мутації, яка перешкоджає виробленню пігменту в шкірі, очах і волоссі, тому звичайне чорно-біле хутро набуває блідо-кремового кольору.
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|Біла панда з заповідника Волонг – перша та єдина відома панда-альбінос у світі
Попри те, що альбінізм може призводити до захворювань, панда не має проблем зі здоров'ям.
|На щастя, тварина здорова і щасливо живе на території заповідника
За оцінками фахівців, вік тварини становить приблизно 5-6 років. Молода панда вже "демонструє ознаки статевої зрілості" і за розміром нагадує дорослу особину.
Утім, стать панди-альбіноса визначити поки що не вдалось.
|Вік панди-альбіноса становить 5-6 років
Дослідники сподіваються зняти більше відеозаписів з пандою і навіть роздобути трохи її ДНК.
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|Стать ведмедя поки що не визначили
Нагадаємо, гігантська або велика панда зі знаменитим чорно-білим забарвленням – це рослиноїдний ссавець із ряду хижих і родини ведмедевих, що проживає у Китаї.
Переважно панди мешкають у лісах високо в горах на південному заході Китаю та харчуються бамбуком.
Дорослі панди мають з'їдати від 12 до 38 кілограмів бамбука, а самі важать від 80 до 125 кг.
Та незважаючи на свою масу, ці пухнастики чудово лазять по деревах.
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