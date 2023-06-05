Єдина у світі. У Китаї помітили унікальну панду-альбіноса. ФОТО

У китайському Національному природному заповіднику Волонг помітили рідкісну гігантську панду-альбіноса, яка вважається єдиною у своєму роді.

Ведмідь потрапив у "фотопастку" заповідника, де мешкає близько 150 гігантських панд, повідомляє Science Alert та South China Morning Post з посиланням на державний телеканал CCTV.

Камери заповідника на території провінції Сичуань вперше зафільмували цю тварину у квітні 2019 року на висоті 2 тисячі метрів над рівнем моря.

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На нових кадрах видно, як ведмідь лазить по деревах, їсть бамбук та взаємодіє з іншими чорно-білими гігантськими пандами.

Біла панда з заповідника Волонг – перша та єдина панда-альбінос у світі, про яку відомо людям.

Унікальними світлинами поділився нацпарк Wolong National Nature Reserve у Facebook

Знаменита тварина є носієм рідкісної генетичної мутації, яка перешкоджає виробленню пігменту в шкірі, очах і волоссі, тому звичайне чорно-біле хутро набуває блідо-кремового кольору.

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Біла панда з заповідника Волонг – перша та єдина відома панда-альбінос у світі

Попри те, що альбінізм може призводити до захворювань, панда не має проблем зі здоров'ям.

На щастя, тварина здорова і щасливо живе на території заповідника

За оцінками фахівців, вік тварини становить приблизно 5-6 років. Молода панда вже "демонструє ознаки статевої зрілості" і за розміром нагадує дорослу особину.

Утім, стать панди-альбіноса визначити поки що не вдалось.

Вік панди-альбіноса становить 5-6 років

Дослідники сподіваються зняти більше відеозаписів з пандою і навіть роздобути трохи її ДНК.

Стать ведмедя поки що не визначили

Нагадаємо, гігантська або велика панда зі знаменитим чорно-білим забарвленням – це рослиноїдний ссавець із ряду хижих і родини ведмедевих, що проживає у Китаї.

Переважно панди мешкають у лісах високо в горах на південному заході Китаю та харчуються бамбуком.

Дорослі панди мають з'їдати від 12 до 38 кілограмів бамбука, а самі важать від 80 до 125 кг.

Та незважаючи на свою масу, ці пухнастики чудово лазять по деревах.