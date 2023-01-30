Ведмідь зробив 400 селфі на фотопастку в Колорадо і став зіркою соцмереж. ФОТО

У США ведмідь став зіркою соцмереж, після того як 400 разів "сфотографувався" на камеру у природному парку в Колорадо.

З 580 знімків тварин, зроблених за допомогою фотопастки, близько 400 – це селфі чорного ведмедя.

Кумедні світлини показали працівники природного парку Boulder Open Space and Mountain Parks у Twitter.

"Нещодавно ведмідь знайшов камеру, яку ми використовуємо для спостереження за дикою природою у відкритому просторі Боулдера. З 580 зроблених фотографій близько 400 були селфі ведмедя", – написали OSMP.

Усі фото: Boulder Open Space and Mountain Parks

Фотопастки часто знімають тварин, зокрема койотів, бобрів і чорних ведмедів, але більшість із них зазвичай не помічають пристроїв і просто "проходять повз".

Та схоже цей ведмідь був захоплений камерою – сказали представники відомства Boulder Open Space and Mountain Parks у коментарі NBC News.

У США ведмідь став зіркою соцмереж завдяки селфі на фотопастку

"Ведмідь виявив особливий інтерес до однієї з наших камер дикої природи та скористався можливістю зробити сотні "селфі". Ці фотографії розсмішили нас, і ми думаємо, що й інших розмішать", – сказав Філіп Єйтс.

Користувачі соцмереж оцінили селфі ведмедя. Дехто навіть написав, що чотирилапий може стати конкурентом Кім Кардаш'ян.

З 580 знімків тварин, близько 400 – це селфі ведмедя

На популярність ведмедя також відреагувала влада Боулдера.

"Цей милий звір, якого прозвали "Селфі-ведмідь", став популярним завдяки своїм чарівним селфі, а ЗМІ по всьому світу хотіли опублікувати їх. Камери спостереження за дикою природою допомагають нам дізнатися, які тварини живуть на місцевості і що вони роблять протягом дня, тижня чи навіть років.

А іноді (тварини) роблять купу селфі селфі, як і ми", – відреагували на сайті міста.

Чорний ведмідь фотографувався у природному парку в Боулдері, Колорадо

Загалом у природному парку Боулдера встановлено 9 камер спостереження, які реагують на кроки тварини і автоматично роблять знімки.

Так фотопастки допомагають спостерігати за чутливими середовищами дикої природи з мінімальним втручанням людини.

Ось ще трохи фото чотирилапого "блогера":

Зазвичай тварини ігнорують фотопастки, але цьому ведмедю камера дуже сподобалась

Такі камери реагують на кроки тварин і роблять знімки автоматично

Цього красунчика почали порівнювати з Кім Кардаш'ян за його мастерні селфі

Нагадаємо, раніше бурий ведмідь двічі потрапив у фотопастки в Чорнобильській зоні.