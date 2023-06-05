Українки здобули золото в Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання

Українська збірна виграла золоті медалі у Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання в Ов'єдо, Іспанія.

Чемпіонками в акробатичній програмі серед груп стали Марина і Влада Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова і Валерія Тищенко.

Синхроністки набрали 216.6701 бали та стали чемпіонками турніру, випередивши збірну Китаю, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

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"Золоту крапку поставила у своїх виступах у Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання в іспанському Ов’єдо збірна України! Наші русалоньки отримали оцінку 216.6701, випередивши на 0.5801 збірну Китаю.

Вітаємо наших чемпіонок і тренерський колектив на чолі з Світланою Саідовою! Українці – нація переможців!" – кажуть у НОК.

Українська збірна виграла золото у Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання

Загалом українська збірна отримала 4 нагороди – 1 золото, 2 срібла та 1 бронзу.

Фото: World Aquatics

Серед чемпіонок були спортсменки-прикордонниці Влада та Марина Алексіїви, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Сестри посіли друге місце у довільному дуеті з артистичного плавання, отримавши 217.1771 балів. Вперед пропустили лише представниць Ізраїлю (225.7915).

Також Алексіїви посіли третє місце у технічній програмі з сумою 242.0541, поступившись команді з Іспанії (255.4066) та Франції (242.4900).