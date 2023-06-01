Неймовірний результат: учні з України здобули 216 нагород на Європейських іграх єдиноборств

У Белграді (Сербія) завершилися Європейські ігри єдиноборств серед учнів, під час якої учнівська збірна України показала високий результат.

За підсумками двох днів змагань юні спортсмени вибороли 216 нагород: 90 золотих, 67 срібних та 69 бронзових, повідомляє Українська федерація учнівського спорту.

"Неймовірний результат учнівської збірної України! І кожну з цих медалей юні спортсмени присвячували нашим захисникам, завдяки яким отримали можливість поїхати на такий великий міжнародний старт, представити свій навчальний заклад, регіон, Україну", – каже голова Комітету з фізичного виховання і спорту МОН та керівник делегації Вадим Стеценко.

На European Open School Combat Games Україна була представлена у 5 видах спорту: вільна боротьба, греко-римська боротьба, самбо, тхеквондо ВТФ і дзюдо.

У Белграді завершилися Європейські ігри єдиноборств серед учнів

"Ми тренуємось у підвалі. Навіть коли тривога і вибухи, ми продовжуємо працювати, щоб посідати високі місця. Я дякую ЗСУ за можливість змагатися на міжнародній арені!" – розповіла Софія Мул, перша українська чемпіонка European Open School Combat Games з тхеквондо ВТФ.

Юні спортсмени вибороли 216 нагород

"Вдячний нашим воїнам, що можу виступати тут. Слава ЗСУ!" – додав ще один чемпіон з тхеквондо ВТФ Максим Єрмаков.

Зокрема, спортсмени виграли 90 золотих, 67 срібних та 69 бронзових нагород

Україна була представлена у 5 видах спорту: вільна боротьба, греко-римська боротьба, самбо, тхеквондо ВТФ і дзюдо

Чемпіони дякували за свої здобутки Силам оборони

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А також нацгвардієць посів перше місце на Чемпіонаті світу з багатоборства.