"Це до Миру": офіцерка ЗСУ показала 5-місячну доньку на руках у Залужного. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 червня 2023

Офіцерка ЗСУ Поліна Кравченко поділилася світлинами своєї доньки Соломії, яку на руках тримає головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. 

Знімки жінка опублікувала у соцмережі.  

На одній зі світлин Валерій Залужний разом з немовлям та офіцеркою, а на іншій – тримає на руках дитину, яка у той момент спала.  

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"Міцний сон Соломії у руках нашого гетьмана.. Кажуть, тримати Соломію в руках – це до Миру" – підписала фото військова.  

Фото: Поліна Кравченко/Instagram 

У коментарі "УП. Життя" Поліна Кравченко розповіла, що з головнокомандувачем знайома по службі й нині хотіла познайомити з ним свою доньку Соломію. 

За її словами, дівчинці лише 5 з половиною місяців. Додала, що усю зустріч з Валерієм Залужним дитина "проспала".

Фото: Поліна Кравченко/Instagram  

Військова розповіла, що світлину зробила під час весілля підлеглої. 

"Нас запросила на розпис до головнокомандувача, виходила заміж моя підлегла. Раніше, до слова, ця підлегла була свідком у нас на розписі й також у головнокомандувача", – розповіла військова.  

29-річна Поліна Кравченко останні 6 років будує кар’єру у війську, вона служила у 72 бригаді Чорних Запорожців.

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