"Це до Миру": офіцерка ЗСУ показала 5-місячну доньку на руках у Залужного. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
38719
5 червня 2023

Офіцерка ЗСУ Поліна Кравченко поділилася світлинами своєї доньки Соломії, яку на руках тримає головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. 

Знімки жінка опублікувала у соцмережі.  

На одній зі світлин Валерій Залужний разом з немовлям та офіцеркою, а на іншій – тримає на руках дитину, яка у той момент спала.  

"Міцний сон Соломії у руках нашого гетьмана.. Кажуть, тримати Соломію в руках – це до Миру" – підписала фото військова.  

Фото: Поліна Кравченко/Instagram 

У коментарі "УП. Життя" Поліна Кравченко розповіла, що з головнокомандувачем знайома по службі й нині хотіла познайомити з ним свою доньку Соломію. 

За її словами, дівчинці лише 5 з половиною місяців. Додала, що усю зустріч з Валерієм Залужним дитина "проспала".

Фото: Поліна Кравченко/Instagram  

Військова розповіла, що світлину зробила під час весілля підлеглої. 

"Нас запросила на розпис до головнокомандувача, виходила заміж моя підлегла. Раніше, до слова, ця підлегла була свідком у нас на розписі й також у головнокомандувача", – розповіла військова.  

29-річна Поліна Кравченко останні 6 років будує кар’єру у війську, вона служила у 72 бригаді Чорних Запорожців.

Читайте також: Залужний завітав на весілля до військового і розписав закоханих. ФОТО


Реклама:


 262
КУЛЬТУРА

"Тягинка залишилась лише у нас в музеї": у Києві можна побачити археологію із затопленої росіянами фортеці Тягинь

Ганна Щокань
 0
Підлітки і війна

В складні часи війни. Як підтримати підлітків та стати для них опорою: гайд для дорослих

За підтримки "Клубу Добродіїв"
 6778
Суспільство

Не думали, що вода прийде так швидко: історії свідків, яким вдалося врятуватися

Яна Осадча

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Тягинка залишилась лише у нас в музеї": у Києві можна побачити археологію із затопленої росіянами фортеці Тягинь

Ганна Щокань
У Луганській ОВА вважають, що освітнім закладам після деокупації будуть потрібні адаптаційні програми для навчання українською
Уламок у сечовому міхурі та мізинчику: у Києві лікують 7-річного Єгора з Херсонщини
Понад 60% українців підтримують перехід на новий церковний календар – опитування
Художники змальовують трагедію Каховської ГЕС. ФОТО
Хотів стати німцем замість росіянина: чоловік подав до суду, щоб змінити документи за 1980 рік
Підлітки і війна

В складні часи війни. Як підтримати підлітків та стати для них опорою: гайд для дорослих

За підтримки "Клубу Добродіїв"
Суспільство

Не думали, що вода прийде так швидко: історії свідків, яким вдалося врятуватися

Яна Осадча