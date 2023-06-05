"Це до Миру": офіцерка ЗСУ показала 5-місячну доньку на руках у Залужного. ФОТО

Офіцерка ЗСУ Поліна Кравченко поділилася світлинами своєї доньки Соломії, яку на руках тримає головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

Знімки жінка опублікувала у соцмережі.

На одній зі світлин Валерій Залужний разом з немовлям та офіцеркою, а на іншій – тримає на руках дитину, яка у той момент спала.

"Міцний сон Соломії у руках нашого гетьмана.. Кажуть, тримати Соломію в руках – це до Миру" – підписала фото військова.

Фото: Поліна Кравченко/Instagram

У коментарі "УП. Життя" Поліна Кравченко розповіла, що з головнокомандувачем знайома по службі й нині хотіла познайомити з ним свою доньку Соломію.

За її словами, дівчинці лише 5 з половиною місяців. Додала, що усю зустріч з Валерієм Залужним дитина "проспала".

Фото: Поліна Кравченко/Instagram

Військова розповіла, що світлину зробила під час весілля підлеглої.

"Нас запросила на розпис до головнокомандувача, виходила заміж моя підлегла. Раніше, до слова, ця підлегла була свідком у нас на розписі й також у головнокомандувача", – розповіла військова.

29-річна Поліна Кравченко останні 6 років будує кар’єру у війську, вона служила у 72 бригаді Чорних Запорожців.