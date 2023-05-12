Залужний завітав на весілля до військового і розписав закоханих. ФОТО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний завітав на розпис до військового, який у цивільному житті був фотографом, та його дружини.

27-річний військовий Максим Алєксєєв та його дружина, 23-річна Катерина Поліщук, поділилися зворушливими фото у Facebook.

Пару розписав кумир багатьох українців – Головнокомандувач ЗСУ.

"І от ми дійшли до цього, дочекались: ми створили сімʼю. Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився.

Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших, а тепер і для нашої сімʼї. Тому дуже-дуже вдячні Валерію Залужному за те, що погодились і зробили цей момент по-справжньому неймовірним", – написав Максим.

Фото: Max Alekseev/Facebook

У коментарі "Українській правді. Життя" Максим розповів, що запросити Головнокомандувача на весілля було складно.

"Я попросив спитати одних людей, чи є така можливість, задовго до розпису. Ну от вийшло, потім визначили дату і вже організували сам розпис", – каже військовий.

Військовий Максим Алєксєєв та його дружина Катерина Поліщук запросили на розпис Залужного

Максим також пояснив, що весілля відбулося раніше, ніж про це написали у соцмережах – тому українці дарма поєднують цю подію з конференцією НАТО, на якій Залужний не був присутній через складну ситуацію на фронті.

"Одразу скажу – це не вчора було і до конференції НАТО це не має жодного відношення.

Бо багато ЗМІ вже показало новину, а в коментарях вже розігнали зраду, що він не виступив на конференції через весілля", – каже чоловік.

Головнокомандувач погодився розписати пару

Після розпису Максим продовжує службу. Зізнається, що мріє "дожити до перемоги" і побачити цей день.

"А далі – сімʼя, робота, розбудова країни, виховання дітей. Та зробити Україну світовим взірцем в найкращому розумінні та прикладі", – додає військовий.

Після перемоги подружжя мріє розбудовувати країну, виховувати дітей

Нагадаємо, раніше боєць "Дикого поля" одружився зі своєю коханою на передовій та показав весільні фото в окопах.

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