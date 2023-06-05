У Лондоні чоловік проїхав на велосипеді маршрут у вигляді мапи України. ФОТО

У Великій Британії велосипедист Том Хашемі проїхав маршрут, довжиною у понад 220 км, щоб "намалювати" мапу України.

Фото мапи "України в Лондоні" чоловік виклав у Twitter.

На те, щоб подолати маршрут у вигляді кордону нашої держави, Тому Хашемі знадобилося 8 годин і 40 хвилин.

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У соцмережах він виклав фото свого маршруту у вигляді мапи України, зазначивши, що "намалював сьогодні карту України... своїм велосипедом".

Скрін "намальованої" мапи України в Лондоні

"Я почав малювати маршрут на око, намагаючись бути якомога точнішим. Потім я зробив скріншот, наклав його на реальну карту України й підлаштовувався під вулиці, щоб отримати якомога схожі лінії", – повідомив чоловік.

У своєму Instagram чоловік розповів, що спочатку хотів проїхати маршрут у вигляді іншого українського символу – тризубу.

Для цього він сконтактував із вуличним художником Ленні Моганом, який прокладає маршрути у вигляді малюнків.

"Я зв’язався з Ленні напередодні поїздки, щоб дізнатися, чи можемо ми намалювати український тризуб. Але... прямі лінії дуже важко зробити на GPS-арті в Лондоні, тому що жодна з наших доріг не є прямою. Тож це не спрацювало", – зазначив спортсмен.

У квітні Том Хашемі проїхав 2 тисячі км з Лондона до України, щоб зібрати гроші на підтримку українських біженців.

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