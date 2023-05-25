Як мандрувати Україною під час воєнного стану: дозволи та обмеження

В умовах воєнного стану в Україні діють особливі дозволи та обмеження для туристів.

Перед початком літнього сезону їх оновили та опублікували в Державному агентстві розвитку туризму.

Збираючись у мандрівку в межах країни, турист має знати місця розташування укриттів по маршруту подорожі, а також впевнитися, що туроператори або екскурсоводи, які вас супроводжують, сформували маршрути з урахуванням розташування бомбосховищ.

При плануванні мандрівки потрібно врахувати дію комендантської години в області.

Фото: ДАРТ

Також, варто уточнити графік роботи туристичних локацій, які ви плануєте відвідати, адже в умовах воєнного стану він може бути змінений.

Що заборонено?

Під час мандрівок Україною забороняються сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів.

Недоступними є туристичні точки, наближені до кордонів з Білоруссю та Росією.

Через активні бойові дії туризм на сході та півдні України, особливо у прифронтових зонах, є небезпечним. Також варто утриматись від подорожей на територіях, які були під окупацією.

Які є обмеження у різних регіонах?

Фото: kaetana /Depositphotos

У цьому році, як і в минулому, українцям заборонений пляжний відпочинок через мінну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів на березі Чорного моря, а також Азовського, узбережжя якого повністю окуповане росіянами.

Відносно безпечними є центральні та західні регіони України.

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів. Також заборонений сплав водоймами.

Закритою для туристів є Чорнобильська зона.

На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила ОДА. Відвідування лісів – заборонено.

На Полтавщині дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань. Відвідувати ліси також заборонено.

У Вінницькій області працюють усі туристичні об’єкти, окрім деяких музеїв, які закрили на період війни.

Туристам дозволено відвідувати водойми, окрім тих, що розташовані поблизу об’єктів критичної інфраструктури, а також у прикордонній зоні. Відвідування лісів на території регіону заборонено.

У Житомирській області мандрівникам дозволено збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, окрім тих територій, які знаходяться за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Також відвідування лісів заборонено на територіях, які були тимчасово окуповані.

У регіоні заборонено відвідування заповідників. Серед закладів культури області працюють виключно ті, які мають облаштовані укриття.

У Дніпропетровській області заборонена навігація на водних об’єктах малих, моторних, вітрильних, прогулянкових, спортивних суден та водних мотоциклів і засобів для розваг на воді.

Також діє заборона на відвідування лісів.

Зазначається, що частину екскурсій області можна відвідати онлайн.

На Кіровоградщині заборонено відвідувати ліси та користуватися плавзасобами на водоймах.

Туристам заборонено використовувати моторні, спортивні, вітрильні судна, а також водні мотоцикли й інші засоби розваг на воді.

Схожі заборони на водоймах діють на Волині. У регіоні заборонено сплави на водоймах під мостами та відвідування лісів біля білоруського кордону.

Водночас дозволено купатися в річках та озерах, розташованих у місцях масового відпочинку, зокрема на озері Світязь.

На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено подорожувати по ньому на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або веломаршрут.

Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях.

Заборонені екскурсії, походи, сплави маршрутами біля критичної інфраструктури, військових і стратегічних об'єктів.

Туристичні об'єкти відкриті, купатися та засмагати дозволено тільки на тих пляжах, що перевірені та рекомендовані ДСНС.

На Закарпатті можна ходити в ліси, але деякі маршрути для відвідування закриті. Зокрема, ті, що межують з кордонами інших держав.

Для відвідування туристами закриті гора "Піп Іван" та водоспад "Ялинськкий".

Також заборонені польоти на одномоторних літаках.

В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси. На території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, багі та мотоциклах.

Наявні деякі заборони на території громад, що межують з кордоном.

У Тернопільській області всі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі. Тут дозволено відвідувати ліси.

В області напрацьовують нові та вдосконалюють вже наявні маршрути активного пішого та велотуризму.

У Рівненській області зняли заборону на відвідування лісів на частині території. Заборонено відвідувати північні частини шести територіальних громад: Локницькій, Зарічненській, Висоцькій, Миляцькій, Старосільській, Березівській.

У Хмельницькі області усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до затверджених графіків. Відвідування лісів не заборонено, втім є певні обмеження: заборонено розведення багать, а також в’їзд до лісів усіх видів транспортних засобів крім велотранспорту.

На території Чернівецької області всі туристичні обʼєкти працюють у звичному режимі. Рішення про заборону на відвідування лісів немає.

Туристичні локації, які знаходяться за 5-ть кілометрів від прикордонної смуги відвідувати можливо тільки з дозволу прикордонників.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій показали міни, які лежать у траві, через що їх не одразу можна помітити.