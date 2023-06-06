Київські дитячі табори приймуть 100 дітей з Херсона на оздоровлення – Кличко

У Києві пообіцяли допомогти жителям Херсонщини, які постраждали від терористичного підриву дамби Каховської ГЕС.

Столиця прийме і забезпечить оздоровлення 100 дітей з Херсона у дитячих таборах, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Київ чим може допоможе постраждалим містам, де склалася критична ситуація після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища.

Говорив із секретарем Херсонської міськради Галиною Луговою. Домовилися, що столиця прийме і забезпечить оздоровлення в дитячих таборах 100 дітей із Херсона. Вже почали займатися організацією цього", – написав мер.

Евакуація з Херсонщини. Фото: МВС

Також Київ запропонував херсонцям допомогу через Асоціацію міст України і отримав перелік найнагальніших потреб від Херсонського регіонального відділення АМУ.

"Зараз ми визначаємо, які засоби із необхідних зможемо оперативно надати – а саме мотопомпи та плавзасоби. А також відправимо продукти харчування та питну воду", – додав мер.

Раніше Кличко повідомляв, що підрив дамби Каховської ГЕС і спуск води з Каховського водосховища не позначаться на водопостачанні Києва.