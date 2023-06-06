Познайомила мати: на Рівненщині судили чоловіка, який платив неповнолітній за інтим

На Рівненщині чоловіка судили за зґвалтування та розбещення малолітньої дівчинки, якій на момент злочину не було 14 років.

Житель села Кунин колишнього Здолбунівського району (нині Рівненського) впродовж кількох років займався оральним сексом з неповнолітньою дівчинкою, повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

У справі вказано, що 38-річного обвинуваченого з дівчинкою познайомила її власна мати, яка надавала чоловіку інтимні послуги.

Чоловік зустрічався з дитиною у безлюдних місцях, вчиняв розпусні дії та надавав їй грошову винагороду.

При цьому і потерпіла, і кривдник заявили, що сексуальний зв’язок відбувався "за добровільною згодою".

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У 2020 році чоловік познайомився з потерпілою дівчинкою, бо її мати надавала йому послуги сексуального характеру за винагороду. Також до інтимного зв’язку була залучена сестра потерпілої.

"Мати потерпілої інколи брала її з собою на зустрічі. Дівчинка надавала йому послуги сексуального характеру за винагороду, добровільно, а саме мастурбувала йому, займалася оральним сексом.

Про зустрічі з потерпілою домовлялися по телефону, які відбувалися у лісопосадках, під мостом, в закинутому будинку в с. Кунин Рівненського району Рівненської області", – йдеться у рішенні суду.

Чоловік знав, що дівчинка неповнолітня. Вчиняючи розпусні дії сексуального характеру, він давав потерпілій гроші.

"Неповнолітня потерпіла дала суду показання, що влітку 2018 року мати познайомила з обвинуваченим. Її мати надавала послуги сексуального характеру за винагороду для обвинуваченого та запропонувала для неї заробити грошей.

Вказані дії були добровільними, за винагороду, інколи в присутності матері, які почалися з 2018 року та тривали до моменту звернення до поліції", – йдеться у справі.

Потерпіла довго не розповідала про насильство, бо боялася, що батько її поб'є, але пізніше все ж розповіла про зґвалтування та розбещення своїм рідним. Вони змусили дитину звернутись із заявою до правоохоронців.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав лише частково.

Прокурор Здолбунівської окружної прокуратури довів вину чоловіка за трьома статтями (ч. 4 ст. 152 – зґвалтування, ч. 2 ст. 155 – статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, ч. 2 ст. 156 КК України – розбещення неповнолітніх).

Суд призначив зловмиснику 11 років за ґратами без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

"Вироком Здолбунівського районного суду чоловікові призначено покарання у вигляді 11 років ув’язнення, із занесенням його даних до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх", – додають правоохоронці.

Наразі вирок не набрав законної сили, тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.