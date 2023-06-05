У Києві затримали журналіста, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх хлопців

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 червня 2023

У Києві затримали 39-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх та зберіганні дитячої порнографії.

За даними слідства, жертвами стали двоє 15-річних хлопців, яким підозрюваний платив за сексуальний зв’язок, повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці вилучили у зловмисника дитячу порнографію. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує 8 років за ґратами.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, підозрюваний – журналіст видання "Вести". Матеріали цього автора уже видалені з сайту видання.

Однак пресслужба поліції Києва цю інфомацію не підтверджує, і не спростовує.

"Ми не можемо розголошувати особисті дані як потерпілих, так і сторони, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, поки триває досудове розслідування", – відповіла речниця Юлія Гірдвіліс.

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 Фото: поліція Києва

Зловмисника викрили слідчі Оболонського управління поліції спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП у м. Києві та співробітниками Служби безпеки України.

"У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та призначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду", – кажуть правоохоронці. 

На флеш-накопичувачі раніше не судимий чоловік зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, завантажені з інтернету. 

Слідчий відділ Оболонського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою повідомив чоловіку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 155 – вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі;
  • ч. 1 , 3 ст. 156-1 – домагання дитини для сексуальних цілей;
  • ч. 1 ст. 301-1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту.

Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 гривень. 

Наразі відомо, що чоловік перебуває під вартою, і заставу не було внесено.

Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

Нагадаємо, раніше львівському диякону, який розбещував власну доньку, продовжили термін перебування під вартою.

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