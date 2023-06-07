Евакуація тварин з Херсонщини: куди звернутись та як допомогти

Волонтери з усієї країни рушають на допомогу тваринам через підрив Каховської ГЕС.

Зоозахисники просять не залишати домашніх улюбленців в небезпечних регіонах.

Крім того, в зоні ризику лишається багато безпритульних тварин та підопічних притулків.

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Куди звернутись по допомогу

Порятунок пса. Фото: Суспільне

Заявки від жителів Херсонщини щодо евакуації тварин приймають такі організації:

Евакуйованих з Херсонщини тварин готовий прийняти у себе Всеукраїнський центр допомоги безпритульним тваринам Patron Pets Center у Києві.

Як допомогти

Благодійний фонд UAnimals запропонував українцям, які готові прийняти у себе переселенців, взяти участь у флешмобі #прихищуізтваринами. Для того треба зробити допис у соцмережах:

📌в якому вказати, вказати, скільки людей та тварин готові прийняти.

📌доповнити хештегом #прихищуізтваринами.