Евакуація тварин з Херсонщини: куди звернутись та як допомогти

Волонтери з усієї країни рушають на допомогу тваринам через підрив Каховської ГЕС.
Зоозахисники просять не залишати домашніх улюбленців в небезпечних регіонах.
Крім того, в зоні ризику лишається багато безпритульних тварин та підопічних притулків.
Куди звернутись по допомогу
|Порятунок пса. Фото: Суспільне
Заявки від жителів Херсонщини щодо евакуації тварин приймають такі організації:
- благодійний фонд "Україна. Об’єднані в різноманітності";
- громадська організація "Фенікс";
- громадська організація "Петро і Мазепа"
- благодійне об'єднання "12 вартових"
Евакуйованих з Херсонщини тварин готовий прийняти у себе Всеукраїнський центр допомоги безпритульним тваринам Patron Pets Center у Києві.
Як допомогти
Благодійний фонд UAnimals запропонував українцям, які готові прийняти у себе переселенців, взяти участь у флешмобі #прихищуізтваринами. Для того треба зробити допис у соцмережах:
📌в якому вказати, вказати, скільки людей та тварин готові прийняти.
📌доповнити хештегом #прихищуізтваринами.
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