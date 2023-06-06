Врятована косуля і бобри на вулицях. Як тварини потерпають від підриву Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого вода підтопила багато населених пунктів Херсонщини.

Від терористичного акту росіян постраждали не лише люди, а й тварини.

На Херсонщині поліціянт врятував собаку із водяної пастки, повідомили у Національній поліції.

Чотирилапий був привʼязаний і опинився по шию у воді. Українські рятувальники та правоохоронці нагадують – не можна залишати тварин привʼязаними чи замкненими в умовах катастрофи!

Забирайте тварин з собою в евакуацію або хоча б відвʼязуйте, щоб вони мали шанс на порятунок.

Після підриву у Херсоні також помітили бобра. А у Новій Каховці біля будівлі мерії плавають лебеді.

А в Антонівці від води врятували косулю. На відео Костянтина Риженка видно, як тваринка тремтить.

Також херсонці як могли рятували свійських тварин від потоплення.

Фото: Суспільне Миколаїв

Від підриву дамби постраждала територія Національного природного парку "Нижньодніпровський" – велика частина островів затоплена.

"З 1 червня почався сезон тиші, велика кількість птахів почала гніздування. Тварини, птахи, вікові дерева все під водою.

Проаналізувати ситуацію та зробити висновки про наслідки для довкілля ми зможемо не раніше, ніж спаде затоплення", – розповіли працівники парку "УП.Життя".

Фото: НПП "Нижньодніпровський"

Також окупанти затопили зоопарк "Казкова Діброва", внаслідок чого загинули сотні тваринок.

Зрештою, організація UAnimals запустила два флешмоби, щоб привернути увагу до страждань тварин від техногенної катастрофи.

Зоозахисники закликають українців надавати прихисток переселенцям з Херсонщини, які евакуювалися з тваринами.

"Вимушеним переселенцям із тваринами часто дуже складно знайти житло.

Якщо у вас є можливість тимчасово прихистити переселенців із тваринами, пишіть допис із гештеґом #прихищуізтваринами та вказуйте, для скількох людей та тварин і в якому місті/селищі/селі маєте місце", – йдеться у повідомленні.

Так люди, яким потрібна допомога, зможуть побачити всі дописи за тегом і сконтактувати з тими, хто пропонує прихисток.

Також UAnimals пропонують влаштовувати одиночні пікети, до яких можуть долучитись усі охочі.

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