Сестра возз'єдналася з братом: в Україну вдалося повернули ще одну дитину з Луганська

Україна повернула підлітка-сироту з тимчасово окупованої території Луганщини. Хлопця взяла під опіку старша сестра.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Павло та Анастасія – брат і сестра, які народились та виросли у Лисичанську Луганської області. Кілька років тому дівчина переїхала до Дніпра.

Брат Павло жив з батьками, однак нещодавно хлопець став круглим сиротою. Після цього окупанти помістили його у притулок в Луганську.

Анастасія з братом. Фото: Мінреінтеграції

Коли Анастасія дізналась про це, вона вирішила якомога швидше повернути брата. У квітні дівчина звернулась у Мінреінтеграції та оформила на нього опіку.

Близько місяця витратили на те, щоб повернути хлопця. На днях Анастасія та Павло повернулись разом в Україну, додають у відомстві.

Нагадаємо, Росія депортувала понад 20 тисяч дітей з України від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти змінюють імена, прізвища та дати народження у незаконно вивезених неповнолітніх.

Водночас влада РФ заявляє, що "не тримає нікого" і українські матері можуть приїхати і забрати своїх дітей. У квітні деяким батькам таки вдалося провести операцію з повернення дітей: матері з волонтерами поїхали за своїми синами та дочками. Тоді вдалось повернути 15 осіб з РФ.

Нагадаємо: якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13 або на гарячу лінію 16-48.