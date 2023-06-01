РФ депортувала понад 4,5 тисячі українських сиріт та дітей без батьківського піклування – Верещук

Від початку повномасштабної війни щонайменше 20 тисяч дітей депортувала Росія. З них понад 4,5 тисячі – мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу під час конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова", передає "Укрінформ".

"Щонайменше 20 тис. дітей вже ідентифіковано, ще декілька десятків досі чекають, щоб їх знайшли та повернули. Зокрема, ми маємо повернути понад 4,5 тис. статусних дітей (які мають статус сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування – ред.)", – сказала вона.

Посадовиця додала, що наразі уряд розглядає можливість евакуації таких дітей за кордон.

Наприклад, із зони бойових дій останній раз евакуювали 600 дітей до Австрії, Швейцарії, Польщі та Туреччини.

Нагадаємо, міністерка реінтеграції раніше зазначала, що депортованим українським дітям в Росії змінюють імена, прізвища та дати народження.

Україна також продовжує розслідування щодо причетності депортації дітей в Білорусь. Нещодавно опозиція заявила, що у спеціальних таборах перебувають понад 2 тисячі українських дітей.