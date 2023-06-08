У Луганській ОВА вважають, що освітнім закладам після деокупації будуть потрібні адаптаційні програми для навчання українською

Після деокупації для навчальних закладів на Луганщині потрібно буде розробити спеціальні освітні програми для переходу на навчання українською мовою.

Про це заявив директор Департаменту освіти та науки Луганської обласної військової адміністрації Юрій Стецюк під час форуму "Освіта Луганської області: відновлення та реінтеграція".

"За умови повної деокупації, як ми це бачимо, необхідно розробити типові перехідні адаптаційні освітні програми з переходу на навчання українською мовою в закладах освіти, які тимчасово окуповані з 2014 року", – сказав Юрій Стецюк.

Реклама:

Він наголосив, що це дуже складне питання.

Очільник освітнього департаменту додав, що варто також передбачити мотиваційні переваги для педагогів, які будуть згодні працювати на звільнених територіях.

Учасники освітнього форуму також запропонувати розробити план для вчителів, які б працювати на Луганщині вахтовим методом. Таким чином, на думку експертів, молоді фахівці зможуть розповісти про Україну, життя та можливості, а також дати спеціалістам можливість обміну досвідом.