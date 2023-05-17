Допоможе опанувати нову професію з нуля: Мінцифри запустило платформу "Дія. Освіта"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 травня 2023

Міністерство цифрової трансформації запустило навчальну платформу "Дія.Освіта", яка допоможе опанувати нові професії з нуля.

У застосунку можна не лише здобути корисні цифрові навички, а й повністю опанувати нову професію безоплатно, повідомляє Мінцифра.

"Через повномасштабну війну мільйони людей втратили роботу чи бізнес і змушені починати життя спочатку. Саме тому проєкт Дія.Цифрова освіта масштабується у платформу Дія.Освіта", – кажуть у відомстві. 

На порталі є сотні освітніх серіалів про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди.  

 Фото: Мінцифра

Обличчями курсів стали експерти, відомі діячі та лідери думок. 

На платформі ви можете пройти повний цикл здобуття професії.

Для цього потрібно:

  • зареєструватися та пройти профорієнтаційний тест;
  • отримати рекомендації та обрати професію;
  • подивитися освітній серіал;
  • пройти симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;
  • отримати сертифікат;
  • знайти вакансію у своєму регіоні.

"Налаштуйте персоналізоване навчання, щоб здобувати нові навички нелінійно та максимально ефективно", – закликають у міністерстві.

Нагадаємо, раніше платформа Prometheus запустила три безкоштовні ІТ-курси для українців.

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