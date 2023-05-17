Допоможе опанувати нову професію з нуля: Мінцифри запустило платформу "Дія. Освіта"

Міністерство цифрової трансформації запустило навчальну платформу "Дія.Освіта", яка допоможе опанувати нові професії з нуля.

У застосунку можна не лише здобути корисні цифрові навички, а й повністю опанувати нову професію безоплатно, повідомляє Мінцифра.

"Через повномасштабну війну мільйони людей втратили роботу чи бізнес і змушені починати життя спочатку. Саме тому проєкт Дія.Цифрова освіта масштабується у платформу Дія.Освіта", – кажуть у відомстві.

На порталі є сотні освітніх серіалів про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди.

Фото: Мінцифра

Обличчями курсів стали експерти, відомі діячі та лідери думок.

На платформі ви можете пройти повний цикл здобуття професії.

Для цього потрібно:

зареєструватися та пройти профорієнтаційний тест;

отримати рекомендації та обрати професію;

подивитися освітній серіал;

пройти симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;

отримати сертифікат;

знайти вакансію у своєму регіоні.

"Налаштуйте персоналізоване навчання, щоб здобувати нові навички нелінійно та максимально ефективно", – закликають у міністерстві.

Нагадаємо, раніше платформа Prometheus запустила три безкоштовні ІТ-курси для українців.