У поліції нагадали про шахрайські схеми та як не стати жертвою обману

Правоохоронці Києва продовжують попереджати громадян про шахрайські схеми.

Правоохоронці застерігають, що під час війни шахраї можуть представлятися соцпрацівниками або представниками благодійних фондів.

Часто аферисти діють в парі, за заздалегідь опрацьованою схемою, коли один відволікає потерпілого, а інший забирає в нього цінні речі та гроші.

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"Зловмисники потрапляють у помешкання довірливих громадян під приводом обміну грошей, призначення не існуючої надбавки до пенсії, надання матеріальної чи іншої допомоги, або ж пропонують придбати продукти харчування за низькими цінами.

Жертвами "соцпрацівників" найчастіше стають пенсіонери та самотні люди", – розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

У поліції закликають киян та гостей міста бути обачними, не пускати додому незнайомців та не передавати їм гроші та документи.

Якщо вам пропонують отримати соціальні виплати під час війни від благодійного фонду, не поспішайте надавати їм особисті дані, адже це можуть бути аферисти.

Алгоритм дій, якщо ви потрапите в шахрайську схему:

покладіть слухавку, якщо розмовляєте по телефону;

зверніться до родичів або представників влади і перевірте чи дійсно вам передбачені виплати;

зателефонуйте в поліцію за номером 102.

Нагадаємо, в медичному університеті Києва незнайомець пропонував "посприяти" заліку з незалежного іспиту за 1,5 тис. доларів США.