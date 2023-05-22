"Наречений" з Сінгапуру: волинянка віддала шахраю понад 700 тисяч гривень

На Волині 63-річна жінка віддала чоловіку, який нібито проживає у Сингапурі, понад 700 тисяч гривень.

Вона втратила і свої, і позичені гроші, повідомляють у Нацполіції.

Волинянка познайомилась з чоловіком у соцмережах в березні. Він увійшов до неї в довіру, а тоді, прикриваючись скрутним становищем, почав просити грошей.

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Усі кошти чоловік нібито витрачав на оформлення документів, паспорта, страховки, купівлю квитків до майбутньої "нареченої" тощо.

"З невідомого акаунту їй навіть писали нібито від ООН, надсилаючи рахунки, на які потрібно було пересилати кошти", – додають у Нацполіції.

Потерпіла віддала шахраю усі збереження, ще й позичила певну суму грошей.

Вона була переконана, що допомагає "нареченому" швидше виїхати з країн південно-західної Азії до неї на Волинь.

Скриншоти переписки з шахраєм

До правоохоронців жінка звернулась лише 21 травня. Наразі поліціанти встановлюють причетних до цієї шахрайської схеми.

Нагадаємо, у Києві в березні правоохоронці викрили псевдоволонтера, який збирав кошти на авто та генератор, а згодом – привласнив їх.

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