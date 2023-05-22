"Наречений" з Сінгапуру: волинянка віддала шахраю понад 700 тисяч гривень

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 травня 2023

На Волині 63-річна жінка віддала чоловіку, який нібито проживає у Сингапурі, понад 700 тисяч гривень. 

Вона втратила і свої, і позичені гроші, повідомляють у Нацполіції.

Волинянка познайомилась з чоловіком у соцмережах в березні. Він увійшов до неї в довіру, а тоді, прикриваючись скрутним становищем, почав просити грошей.

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Усі кошти чоловік нібито витрачав на оформлення документів, паспорта, страховки, купівлю квитків до майбутньої "нареченої" тощо.

 Фото: Marushy99/Depositphotos

"З невідомого акаунту їй навіть писали нібито від ООН, надсилаючи рахунки, на які потрібно було пересилати кошти", – додають у Нацполіції.

Потерпіла віддала шахраю усі збереження, ще й позичила певну суму грошей. 

Вона була переконана, що допомагає "нареченому" швидше виїхати з країн південно-західної Азії до неї на Волинь.

 Скриншоти переписки з шахраєм

До правоохоронців жінка звернулась лише 21 травня. Наразі поліціанти встановлюють причетних до цієї шахрайської схеми.

Нагадаємо, у Києві в березні правоохоронці викрили псевдоволонтера, який збирав кошти на авто та генератор, а згодом – привласнив їх. 

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