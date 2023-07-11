Укрзалізниця піклуватиметься про 8-річну дитину залізничників, загиблих від обстрілу Оріхова

9 липня росіяни вдарили авіабомбою по Оріхову Запорізької області – загинуло 7 людей, серед яких подружжя залізничників Віталій Юшко та Ольга Очкас.

В "Укрзалізниці" пообіцяли піклуватися про 8-річну дитину загиблих працівників до її повноліття.

Ольга та Віталій потрапили під ворожий обстріл під час волонтерської допомоги людям у свій вихідний, повідомляє УЗ.

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"Ворог продовжує вбивати цивільне населення. Жертвами російських нелюдів стали залізничники, які, попри свій вихідний, продовжували допомагати людям, незважаючи на небезпеку…

На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обовʼязок – допомогти й підтримати кожну дитину, родину залізничників, які загинули внаслідок війни", – сказав голова правління Євген Лященко.

Дитина до свого повноліття отримуватиме від компанії щорічну грошову допомогу та можливість оздоровлення, а також виплати в рамках програми "Залізна родина".

Фото: ДСНС

Загиблим було 45 та 47 років. Віталій Юшко почав працювати на залізниці у 1995 році на посаді електромонтера СЦБ Пологівської дистанції сигналізації та зв’язку Придніпровської залізниці.

Там же згодом працював електромеханіком, старшим електромеханіком.

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Ольга Очкас працювала з 1999 року, а з 2004 року була черговою по залізничній станції. В УЗ пару згадують, як відданих працівників.

Нагадаємо, 9 липня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по школі у місті Оріхів Запорізької області, коли там видавали гуманітарну допомогу. Жертвами обстрілу стали 7 людей.