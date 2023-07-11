Британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі: його довелося рятувати

Ветеран британської армії планував провести 60 днів на непридатній для життя безлюдній скелі Рокол заради благодійності, але його довелося рятувати.

53-річний Кем Кемерон хотів побити рекорд перебування на відомій скелі у Північній Атлантиці та зібрати гроші для ветеранських організацій.

Однак за 32 дні чоловік покликав на допомогу, коли його намет був пошкоджений через жахливі погодні умови, повідомляє ВВС та The Times.

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Рокол – це незаселена скеля в Атлантичному океані, яка є частиною зруйнованого конуса згаслого вулкана та однією з вершин рифа Гелен.

Кріс "Кем" Кемерон, батько двох дітей, ветеран армії і колишній вчитель природничих наук, висадився на скелі наприкінці травня.

Він приїхав разом з болгарським альпіністом Емілем Бергманом і радистом Адріаном "Ноббі" Стайлзом, які допомогли йому розбити табір.

Крім "Кем" Кемерон. Фото: rockall_expedition

За словами Кемерона, на скелі він знімав документальний фільм, спростерігав за китами і зовсім не нудьгував. Але потім військовий помітив дещо дивне – зі скелі зникли усі птахи.

Почалися дуже сильні шторми, західний вітер дув зі швидкістю 46 км/год.

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Житло мандрівника було пошкоджене, його спорядження змивало, а стропи і мотузки зношувалися від постійних ударів. Зрештою, на 32-й день ветеран покликав на допомогу, хоч це рішення він називає важким.

За 10 годин після виклику берегова охорона врятувала 53-річного ветерана гелікоптером і доставила в Сторновей.

Скеля Рокол. Фото: welovestornoway

Кем Кемерон розповів журналістам, що хотів перевершити світового рекордсмена Ніка Хенкока, який прожив на Роколі 45 днів у 2014 році.

"Я спостерігав за Ніком Хенкоком під час його спроби, і мені здалося, що це дуже складно – знаєте, треба бути несповна розуму, щоб зробити щось подібне. І це було зі мною, я був буквально несповна розуму", – сказав ветеран.

Він припускає, що може спробувати вдруге підкорити Рокол.

Нагадаємо, раніше британський альпініст встановив рекорд за кількістю підйомів на Еверест серед іноземців.