На Львівщині працівника готелю звинуватили у смерті собаки і цуценяти

На Львівщині працівника місцевого готелю звинувачують в жорсткому ставленні до собак.

Представники зоозахисної організації "Домівка врятованих тварин" заявили, що до них звернулися постояльці місцевого готелю "Едем" і попросили врятувати новонароджених цуценят.

Зооволонтерам повідомили, що при готелі жила вагітна собака, яка сиділа на ланцюгу. Годували тварину тільки небайдужі люди.

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За словами волонтера Ореста Залипського, дівчина, яка жила в готелі, попросила працівника готелю, на ім'я Любомир допомогти собаці. Однак він сказав, що та буде родити і впорається сама. Однак тварина мучилася цілий день і народила цуценят, а власник готелю на її прохання допомоги тварині так і не реагував.

Один із врятованих цуценят

"Ось нарешті пізно ввечері Любомир каже, що до собаки їде лікар, та забирає її невідомо куди, а цуциків лишає.. Собака просто зникла, як з’ясувалось пізніше, її викинули в поле", – розповідає волонтер.

За словами зоозахисника, цуценят працівник готелю хотів втопити. Однак дівчина чергувала біля тварин цілу ніч. Любомир знайшов одного і втопив, а троє вижили.

Вранці дівчина знайшла і їхню маму, яку разом з цуценятами відвезли до ветеринарної лікарні.

"Лікарі у шоці від стану собаки! Вона вся в опаришах, стан критичний.. Лікарі боролись за її життя до останнього, але вже нічого не допомогло. Її з середини їли опариші, вони були не тільки ззовні. Також були загиблі цуцики, яких вона не змогла народити", – каже Орест Залипський.

Троє цуценят вижили, вони знаходяться у притулку "Домівка врятованих тварин". Волонтери шукають для них собаку, яка зможе їх годувати.

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Як розповіла у коментарі ZAXID.NET дівчина Юля, яка рятувала тварин разом зі своїм хлопцем, вона не знає, ким саме Любомир працював у готелі. Лише зазначила, що він не власник.

Після цього інциденту Юлії та її хлопцю сказали виїхати з готелю.

Також у "Домівці врятованих тварин" розповіли, що вже звернулися до поліції.

"Ми склали заяву за статтею 299 КК України. Йдеться про жорстоке поводження із тваринами. Забрали труп собаки з ветклініки, він зберігатиметься поки у нас. Бо поліція має призначити експертизу", – додав Орест Залипський.

У поліції Львівщині "УП. Життя" повідомили, що до Головного управління поліції надійшло звернення і наразі воно на розгляді. Питання його правової кваліфікації буде вирішуватися.

ZAXID.NET також звернувся за коментарем до працівника готелю "Едем", Любомира. Він сказав, що все це неправда і відмовився детальніше коментувати ситуацію.