У ВР пропонують зменшувати покарання ув’язненим за читання книжок

У Раду подали законопроєкт, який дозволить засудженим людям зменшувати свій термін ув’язнення читанням книг.

Законопроєкт № 9477, який вносить зміни у Кримінальний кодекс України, зареєстрували 10 липня.

Одна прочитана книжка – мінус три доби позбавлення волі. Щоправда, це стосується тільки книжок, схвалених Міністерством юстиції.

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За рік ув’язнені зможуть обміняти на свободу не більше 10 прочитаних книг – тобто "зрізати" собі не більше 30 днів.

"В умовах обмежених можливостей для людей, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях, доцільно використовувати традиційний та водночас ефективний спосіб отримання людиною інформації та знань – за допомогою читання літератури.

Про позитивний вплив читання літератури на засуджених осіб зазначають багато вітчизняних та світових науковців", – йдеться у пояснювальній записці.

Фото: gilas /Depositphotos

Ініціатори законопроєкту вважають, що можна скорочувати дні у в’язниці засудженим, які стали на шлях виправлення за допомогою саморозвитку.

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Також пропонується забезпечити колонії необхідною літературою.

Адвокатка Анна Калинчук підтримала цю ініціативу.

"Ідея хороша, бо має купу позитивних векторів: покращить перебування увязнених, однозначно вплине на підвищення освіти тих, хто відбуває покарання, стимулюватиме видавничу справу.

Звісно, не без корупційних ризиків. Але суто ідея класна, як на мене", – вважає Анна.

При цьому юристка вказала на деякі недоліки, як-от важкий процес реалізації та ризик корупції.

"Облік прочитаного, доступ до книг і контроль прочитання покладається на адміністрацію колонії (адвокати розуміють, що це означає).

Також повинна бути розроблена система електронного обліку та складення іспитів, що може утруднити саму реалізації, на моє переконання чудової ініціятиви, ще у її зародку", – написала юристка.

Якщо законопроєкт підтримають, Мін’юст має затвердити перелік книг, які б "формували у засуджених правильні духовні та моральні цінності".

Перераховувати ув’язненим дні буде суд, враховуючи інформацію від адміністрації колоній.