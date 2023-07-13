У горах на Івано-Франківщині рятувальники розшукали три групи туристів, які заблукали

У горах в Івано-Франківській області протягом вечора 12 липня та ночі 13 липня рятувальники розшукали три групи туристів, які заблукали в темну пору доби.
Серед туристів також були діти, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Поблизу Говерлянського водоспаду рятувальники знайшли групу туристів – двоє дорослих та двоє дітей, які спускалися з Говерли й заблукали.
Іншу групу – 45-річну мандрівницю з 16-річною дитиною з Одещини, рятувальники виявили між горою Смотрич та горою Микулєска Верховинського району.
|Фото: ДСНС
Скільки часу туристи пробули в горах не зазначається.
|Фото: ДСНС
Ще одна група – троє мандрівників з Рівного, заблукала під час спуску з гори Піп Іван на схилі гори Вухатий камінь Верховинського району поблизу Смотрицьких водоспадів.
"Їх супроводили до притулку на полонині Смотрич", – повідомляють в ДСНС.
У службі додали, що мандрівникам перед походом у гори потрібно ретельно спланувати свій шлях, об’єктивно оцінюючи власні сили, фізичний стан та погодні умови.
Раніше ми розповідали про особливості походів у Карпати, правила безпеки й маршрути.
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