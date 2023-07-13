У горах на Івано-Франківщині рятувальники розшукали три групи туристів, які заблукали

У горах в Івано-Франківській області протягом вечора 12 липня та ночі 13 липня рятувальники розшукали три групи туристів, які заблукали в темну пору доби.

Серед туристів також були діти, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Поблизу Говерлянського водоспаду рятувальники знайшли групу туристів – двоє дорослих та двоє дітей, які спускалися з Говерли й заблукали.

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Іншу групу – 45-річну мандрівницю з 16-річною дитиною з Одещини, рятувальники виявили між горою Смотрич та горою Микулєска Верховинського району.

Фото: ДСНС

Скільки часу туристи пробули в горах не зазначається.

Фото: ДСНС

Ще одна група – троє мандрівників з Рівного, заблукала під час спуску з гори Піп Іван на схилі гори Вухатий камінь Верховинського району поблизу Смотрицьких водоспадів.

"Їх супроводили до притулку на полонині Смотрич", – повідомляють в ДСНС.

У службі додали, що мандрівникам перед походом у гори потрібно ретельно спланувати свій шлях, об’єктивно оцінюючи власні сили, фізичний стан та погодні умови.

Раніше ми розповідали про особливості походів у Карпати, правила безпеки й маршрути.

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