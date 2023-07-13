У горах на Івано-Франківщині рятувальники розшукали три групи туристів, які заблукали

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 липня 2023

У горах в Івано-Франківській області протягом вечора 12 липня та ночі 13 липня рятувальники розшукали три групи туристів, які заблукали в темну пору доби. 

Серед туристів також були діти, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.  

Поблизу Говерлянського водоспаду рятувальники знайшли групу туристів – двоє дорослих та двоє дітей, які спускалися з Говерли й заблукали. 

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Іншу групу – 45-річну мандрівницю з 16-річною дитиною з Одещини, рятувальники виявили між горою Смотрич та горою Микулєска Верховинського району.

Фото: ДСНС 

Скільки часу туристи пробули в горах не зазначається. 

Фото: ДСНС

Ще одна група – троє мандрівників з Рівного, заблукала під час спуску з гори Піп Іван на схилі гори Вухатий камінь Верховинського району поблизу Смотрицьких водоспадів. 

"Їх супроводили до притулку на полонині Смотрич", – повідомляють в ДСНС. 

У службі додали, що мандрівникам перед походом у гори потрібно ретельно спланувати свій шлях, об’єктивно оцінюючи власні сили, фізичний стан та погодні умови.

Раніше ми розповідали про особливості походів у Карпати, правила безпеки й маршрути. 

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