Одне з перших видань "Хоббіта"продали за майже півмільйона гривень

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 липня 2023

Одне з перших видань "Хоббіта", яке Джон Роналд Руел Толкін написав у 1937 році, продали на аукціоні за 10,1 тисяч фунтів – майже півмільйона гривень. 

Про це повідомляє The Guardian.

Книга є однією з перших 1500 примірників, надрукованих у 1937 році Джоном Толкіним. Видання містить чорно-білі ілюстрації автора.

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Її виявили в підсобному приміщенні благодійного магазина найбільшої у світі незалежної організації з дослідження раку Cancer Research у шотландському місті Данді у Великій Британії. 

Фото: Cancer Research UK/PA

На книжку випадково натрапив менеджер супермаркету. 

Усі товари в магазині продаються по 5 фунтів стерлінгів (близько 250 грн – ред.) або менше, тому книгу вирішили виставити на продаж на eBay, де вона зібрала 10 099,50 фунтів стерлінгів на благодійність.

"Коли я відкрив першу сторінку книги, то побачив, що це одне з перших видань. Чи не одразу я подумав про те, що її варто надіслати команді eBay. Думав, ми отримаємо за неї максимум 500 фунтів стерлінгів, тому спершу не повірив, коли через кілька місяців дізнався, що її продали за понад 10 тисяч фунтів стерлінгів", – розповів керівник магазину, де знайшли видання Адам Карслі. 

Фото: Cancer Research UK/PA 

За його словами, книга стала однією з найцінніших предметів, подарованих магазином.  

"Напевно, це найвища ціна, досягнута на нашому сайті eBay за один товар. Такі пожертви допомагають фінансувати рятувальні дослідження по всій Великобританії", – додав Карслі. 

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