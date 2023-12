Крізь попіл, гарячий пісок і дощ із каменів. Історія туристів, які пережили виверження вулкана у Новій Зеландії

У 2019 році відбувся один із найгірших катаклізмів – виверження вулкана на острові Вакаарі у Новій Зеландії. Тоді загинуло 22 людини.

Ті, хто вижив, описали свій досвід порятунку під час судового процесу. Як туристи отримували удари гарячим піском, попелом та камінням, пише CNN.

Під час інциденту на популярному туристичному напрямку перебували 47 людей – були молодята та сім’ї, які загинули чи отримали сильні опіки.

Про пережиті події розповіла австралійська мандрівниця Енні Лу. Вона замовила тур з матір’ю після прочитання брошури, але про небезпеку їх ніхто не попереджував.

"Не було жодної згадки про небезпечні речі", – наголошує Лу.

Зазначається, що вулкан під час її перебування на острові був уже на другому рівні з шести відповідно до системи оповіщення про вулкани Нової Зеландії. А цей рівень означає – від помірного до посиленого вулканічного хвилювання з можливим виверженням.

Але в туристів були лише шоломи та протигази разом із звичайними закритим взуттям та одягом.

"У нас склалося враження, що це був просто звичайний день", – сказала Лу.

У результаті дівчина отримала 38% опіків тіла та мала робити кілька пересадок шкіри.

Лу запам’ятала чорну хмару в небі того дня, а також крики інших, що треба бігти щосили, десь позаду. Вона згадала, як порив вітру зірвав її шолом. А під час пірнання в укриття за скелею вона притулила протигаз до рота та відчула сильний біль.

"Те, що сталося потім, викликало хвилі майже невимовного болю. Це ніби пісок і каміння всюди, які кидають у мене. Це дуже, дуже боляче. Просто все горіло. Я ніколи раніше не відчувала нічого подібного. Це було схоже на те, що хтось нагріває кілька голок до розжарення заліза, а потім звалює все це на вас", – розповідає постраждала.

Туристка також додала, що жодних чітких інструкцій чи плану не було. Просто усі бігли до пристані. Крім того, біля човна належної медичної допомоги не було, а запаси води закінчилися.

Зі слів жінки, ця катастрофа змінила її психологічно та фізично. Їй також довелося покинути індустрію моди, в якій вона працювала.

У суді також заслухали свідчення туристів із США Метью та Лорен Юрі, які в той час перебували у медовому місяці.

Метью сказав, що під час туру на острів море було надзвичайно бурхливим. І багато туристів захворіли через це.

Подружжя Юрі згадало, що на острові гіди привели їх групу до краю кратера, де вони провели близько 10 хвилин, перш ніж повільно йти назад.

"Я пам’ятаю, як хтось крикнув: "Подивіться!", я подивився і побачив дуже велику чорну хмару, що виходила з вулкана. І тоді нам сказали тікати", – говорить він.

Лорен Юрі сказала, що хвиляста чорна хмара була тихою, але коли вони з чоловіком сховалися за скелею, то почули гучний гуркіт під час виверження вулкана, а потім крики про допомогу.

Чоловік пригадує, що йому було важко дихати, оскільки їх із дружиною охоплювали хвилі спеки, які, за оцінками, досягали 100 градусів Цельсія (212 градусів за Фаренгейтом) або більше.

З того дня пара перенесла кілька операцій і пересадок шкіри. Родина каже, що народження дітей у майбутньому для них – під питанням, адже тепер пара належить до групи високого ризику.

Подальша доля туристичних компаній

Шість сторін, які борються проти звинувачень, включають трьох братів, які володіють островом, Ендрю, Пітера і Джеймса Баттлза та їхню компанію Whakaari Management Ltd (WML), а також турфірми ID Tours New Zealand Ltd і Tauranga Tourism Services Ltd.

Прокурор WorkSafe, яка організувала слухання, Крісті Макдональд заявила в суді, що пасажири круїзного лайнера не отримали жодної інформації про здоров’я та безпеку перед початком туру, і що WML не виконав свій обов’язок піклуватися про туристів, які відвідали острів.

За її словами, до 2019 року WML отримувала щорічний прибуток близько 1 млн новозеландських доларів ($640 000) від туризму на острові, але недостатньо витратила на забезпечення безпеки об’єктів.

Баттлзи і WML заперечують звинувачення. Під час іншого судового засідання, на якому намагалися зняти звинувачення, адвокат Баттлзів Девід Нойтце заявив, що брати мало контролювали тури.

П'ять організацій уже визнали свою провину та очікують вироку, включаючи Volcanis Air Safaris, Aerius, Kahu NZ і White Island Tours.

Очікується, що суд триватиме ще 16 тижнів.

Нагадуємо, ми раніше розповідали про трьох дітей у джунглях Колумбії, які змогли вижити після катастрофи.