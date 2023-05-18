У Колумбії в джунглях знайшли троє дітей та немовля, які вціліли після авіакатастрофи

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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18 травня 2023

Чотирьох колумбійських дітей знайшли живими після авіакатастрофи.

Вони прожили в джунглях понад два тижні, повідомляє Reuters.

На борту літака, який курсував країною, було семеро людей. Трагедія трапилася 1 травня через відмову двигуна.

Троє дорослих, зокрема, пілот, загинули. Їхні тіла знайшли на борту літака. Четверо дітей віком 13, 9 і 4 роки, а також 11-місячне немовля  – вижили.

 Пошуки зниклих дітей. Фото:Reuters

За попередньою інформацією від управління цивільної авіації, яке координувало пошук постраждалих, діти покинули літак та вирушили в тропічний ліс, щоб знайти порятунок.

"Після напружених пошуків нашими військовими ми знайшли живими чотирьох дітей, які зникли безвісти після авіакатастрофи в Гуавіаре. Це радість для країни", –  написав президент Колумбії Густаво Петро у Twitter.

Також до пошуку постраждалих долучилися пожежники та представники управління цивільної авіації. Вони залучали до операції літаки та гвинтокрили.

Розшукали дітей в густих джунглях колумбійської провінції Какета.

Раніше рятувальники разом з пошуковими собаками знайшли недоїдки фруктів, які діти споживали, щоб вижити. А також натрапили на імпровізоване укриття з рослин.

Нагадаємо, пара туристів заблукала у Карпатах після романтичного освідчення на вершині гори. 

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