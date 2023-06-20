Найнебезпечніший "супервулкан" у Європі може прокинутися – вчені

Сплячий вулкан Кампі-Флегрей в Італії, який називають найнебезпечнішим "супервулканом" Європи, може прокинутися.

Занепокоєння висловили вчені з Університетського коледжу Лондона, повідомляє Space.com.

Кальдера (заглиблення, що утворилися внаслідок провалу вершини вулкана) сплячого "супервулкана" в Європі нині є західною частиною міста Неаполь.

Реклама:

Там розташовані Флегрейські поля (вогняні, гарячі поля), які налічують 24 кратери, поблизу яких мешкають близько півмільйона італійців. Понад 1,5 мільйона людей живуть над великим підземним комплексом вулкана.

Фото: Carmine Minopoli/AFP via Getty

За словами вчених, з кожним роком кора кальдери стає дедалі тоншою та слабшає, що може свідчити про те, що вулкан здатен прокинутися.

Останнє виверження вулкана було в 1538 році. Науковці прогнозують: якщо це станеться знову, вулкан може здійняти цунамі заввишки 33,5 метра, а також поширити шлейф сірки й токсичного попелу, що може "занурити Землю в глобальну зиму".

Зазначається, що вулкан активізувався з середини ХХ століття зі сплесками підвищеної активності у 1950-х, 1970-х та 1980-х роках. Останнє десятиліття вчені фіксують черговий період активності.

Земля під містом Поццуолі, яке розташоване на вершині вулкана, щороку підіймається на 10 сантиметрів. З 1950-х років вона піднялася на чотири метри, кажуть науковці.

На Флегрейських полях постійно трапляються легкі землетруси. Протягом квітня цього року зафіксували їхню рекордну кількість – 600.

Реклама:

Аби визначити, наскільки можливе нове виверження вулкана, дослідники об'єднали сейсмічні дані з вимірами підйому ґрунту. Вони визначили, що кора над Флегрейськими полями не згинається під тиском, а ламається.

Фото: Vincenzo Izzo/LightRocket via Getty

Згідно з дослідженням, бурління підземного газу та магми з 1950-х років повільно згинає та послаблює кору вулкана.

Це може свідчити про те, що навіть незважаючи на те, що землетруси в регіоні не такі сильні, слабші породи можуть зруйнуватися при менших навантаженнях.

Водночас провідний автор дослідження Крістофер Кілберн зазначає, що говорити про неминучість виверження не можна.

За його словами, є дві умови через які вчені не можуть достеменно прогнозувати виверження вулкана.

Зокрема, щоб прокинутися, гази вулкана повинні накопичуватися швидше, ніж вони можуть вийти, а магма повинна мати можливість швидко рухатися крізь кору, де утворилася тріщина.

Нагадаємо, 3 січня о 15:28 науковці зафіксували землетрус у місті Іршава на Закарпатті.