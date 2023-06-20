Найнебезпечніший "супервулкан" у Європі може прокинутися – вчені

Сплячий вулкан Кампі-Флегрей в Італії, який називають найнебезпечнішим "супервулканом" Європи, може прокинутися.

Занепокоєння висловили вчені з Університетського коледжу Лондона, повідомляє Space.com.

Кальдера (заглиблення, що утворилися внаслідок провалу вершини вулкана) сплячого "супервулкана" в Європі нині є західною частиною міста Неаполь.

Там розташовані Флегрейські поля (вогняні, гарячі поля), які налічують 24 кратери, поблизу яких мешкають близько півмільйона італійців. Понад 1,5 мільйона людей живуть над великим підземним комплексом вулкана.

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За словами вчених, з кожним роком кора кальдери стає дедалі тоншою та слабшає, що може свідчити про те, що вулкан здатен прокинутися.

Останнє виверження вулкана було в 1538 році. Науковці прогнозують: якщо це станеться знову, вулкан може здійняти цунамі заввишки 33,5 метра, а також поширити шлейф сірки й токсичного попелу, що може "занурити Землю в глобальну зиму".

Зазначається, що вулкан активізувався з середини ХХ століття зі сплесками підвищеної активності у 1950-х, 1970-х та 1980-х роках. Останнє десятиліття вчені фіксують черговий період активності.

Земля під містом Поццуолі, яке розташоване на вершині вулкана, щороку підіймається на 10 сантиметрів. З 1950-х років вона піднялася на чотири метри, кажуть науковці.

На Флегрейських полях постійно трапляються легкі землетруси. Протягом квітня цього року зафіксували їхню рекордну кількість – 600.

Аби визначити, наскільки можливе нове виверження вулкана, дослідники об'єднали сейсмічні дані з вимірами підйому ґрунту. Вони визначили, що кора над Флегрейськими полями не згинається під тиском, а ламається.

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Згідно з дослідженням, бурління підземного газу та магми з 1950-х років повільно згинає та послаблює кору вулкана.

Це може свідчити про те, що навіть незважаючи на те, що землетруси в регіоні не такі сильні, слабші породи можуть зруйнуватися при менших навантаженнях.

Водночас провідний автор дослідження Крістофер Кілберн зазначає, що говорити про неминучість виверження не можна.

За його словами, є дві умови через які вчені не можуть достеменно прогнозувати виверження вулкана.

Зокрема, щоб прокинутися, гази вулкана повинні накопичуватися швидше, ніж вони можуть вийти, а магма повинна мати можливість швидко рухатися крізь кору, де утворилася тріщина.

Нагадаємо, 3 січня о 15:28 науковці зафіксували землетрус у місті Іршава на Закарпатті.