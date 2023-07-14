Біля Ірпеня знайшли братську могилу часів Другої Світової війни

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 липня 2023

У селі Романівка, що поблизу Ірпеня, під час будівництва мосту знайшли кілька поховань воїнів Другої Світової війни.

Про це повідомили в Ірпінській міській раді.

Представники місцевої влади на Київщині зазначили, що пам’ятку історії місцевого значення – "Братську могилу воїнів радянської армії, які загинули за визволення с. Романівка від німецько-фашистських загарбників у 1943 році" перенесуть на Ірпінське кладовище. Останки воїнів з невідомої братської могили – перепоховають. 

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"На місці уже працюють фахівці, тому знайдені останки наших воїнів будуть належним чином ексгумовані та перепоховані на спеціальному місці Ірпінського кладовища. Важливо зберегти пам'ять про страшні події минулого і сьогодення", – розповів Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

 Поховання у Романівці. Фото: Ірпінська міська рада

Керівник Спеціалізованого підприємства "Пам’ять і слава" Родіон Гамзаєв зазначив, що, крім офіційного поховання, є також шість тіл, які, ймовірно, "підхоронили" після створення братської могили.

 Тіла полеглих воїнів

"Також є контури іншого поховання.Яка кількість осіб у цьому місці – поки не відомо, бо треба рухатися далі. Але для подальшої дослідницької роботи нам необхідно належним чином зафіксувати виявлені останки та отримати Дозвіл на ексгумацію та перепоховання від Державної Міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій", – повідомив він.

Рішення про будівництво мосту – вимушене, адже попередній міст підірвали під час окупації Київщини, повідомив мер Ірпеня.

 Постамент також переносять

Нагадаємо, що під час вторгнення росіян загинуло багато українців: їх хоронили у братських могилах. Поліцейський Павло Дяченко, член загону "Білі Янголи" розповів, що їх чимало у знищеному Бахмуті, але порахувати кількість поки не можливо.

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