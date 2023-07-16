У віці 76 років померла акторка і співачка Джейн Біркін

Легендарна французька акторка і співачка Джейн Біркін померла у віці 76 років, пише видання Le Parisien.
Її знайшли мертвою у своєму будинку. Відомо, що раніше вона скасувала концерти за станом здоров’я.
"Я завжди була великим оптимістом, і я розумію, що мені все ще потрібно трохи часу, щоб знову виступити на сцені та разом із вами", – писала вона ще у травні.
У 2021 році Джейн перенесла інсульт.
|Фото: Marcus Brandt/Gettyimages.com
Джейн Біркін народилася в Лондоні в 1946 році, але переїхала до Франції наприкінці 60-х. Вона була натуралізованою француженкою, яка зберегла свій британський акцент.
Популярною акторка та співачка стала під час роману із французьким співаком і автором пісень Сержем Генсбуром. У свій час їхні стосунки привертали чимало уваги.
Разом вони стали культовою парою, а на вершину їх підняв хіт-парад у 1969 році з незабутнім дуетом "Je t'aime… moi non plus".
|Фото: jean-Louis Atlan/Gettyimages.com
Крім того, вона зіграла в багатьох фільмах: "Басейн" (La Piscine), "Дон Жуан 73" (Don Juan 73) або "Блудна дочка" (La Fille Prodigue), а також пробувала свої сили в театрі.
Наостанок, Джейн стала відомою і в моді завдяки невимушеному стилю в одязі. А компанія Hermes використовувала її ім'я для створення легендарної сумки Hermes Birkin.
Раніше ми розповідали про смерть письменника Мілана Кундера.
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