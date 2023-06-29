Померла жінка, яка була єдиним живим свідком останніх днів Гітлера в його бункері

Померла Йоганна Руф – єдиний живий свідок останніх днів життя керівництва нацистської Німеччини.

Вона працювала помічницею у бункері Адольфа Гітлера та перебувала там до його смерті, повідомляє Newsweek.

Жінка померла 21 червня, їй на той момент було 94 роки. Про це сповістив німецький журналіст Віланд Гібель, який працював над мемуарами Руф, коли вона ще була живою. Жінка записувала їх, коли працювала в бункері.

У 2017 році в Німеччині вийшла книга зі спогадами Руф.

Руф працювала на прихильників нацизму з 27 квітня 1945 року. З нею було ще приблизно 30 членкинь Федерації німецьких дівчат.

Жінка була однією з останніх, хто бачив шістьох дітей головного нацистського пропагандиста тих часів – Йозефа Геббельса перед смертю. Їх вбили батьки.

Журналіст Гібель відвідував Руф у будинку для людей похилого віку. Після другого візиту жінка знайшла свій щоденник, який вела на роботі в бункері.

"Тепер її книжка – це документ, що засвідчує, як молодь зростає в умовах диктатури", – пише журналіст.

Йоганна Руф та Адольф Гітлер. Фото: BERLIN STORY VERLAG/ GETTY

Він додав, що розповіді Руф та інших жінок, про які йдеться у її щоденнику, остаточно спростували "теорії змови" про те, що Гітлер якимось чином вижив у ті дні.

"Зрештою, їхні заяви є важливим внеском проти "теорій змови" про те, що Гітлер, можливо, все-таки вижив. Лікар повідомляв працівницям бункера, що диктатор мертвий. Молоді солдати розповіли про обгорілі трупи", – написав журналіст

Нагадаємо, нещодавно в австрійському потязі пролунав запис промови Адольфа Гітлера і замість оголошень було чути, як натовп вигукує "Хайль Гітлер" і "Зіг Хайль".