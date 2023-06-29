Померла жінка, яка була єдиним живим свідком останніх днів Гітлера в його бункері

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
19734
29 червня 2023

Померла Йоганна Руф – єдиний живий свідок останніх днів життя керівництва нацистської Німеччини.

Вона працювала помічницею у бункері Адольфа Гітлера та перебувала там до його смерті, повідомляє Newsweek.

Жінка померла 21 червня, їй на той момент було 94 роки. Про це сповістив німецький журналіст Віланд Гібель, який працював над мемуарами Руф, коли вона ще була живою. Жінка записувала їх, коли працювала в бункері.

У 2017 році в Німеччині вийшла книга зі спогадами Руф.

 Фото: 360ber/Depositphotos

Руф працювала на прихильників нацизму з 27 квітня 1945 року. З нею було ще приблизно 30 членкинь Федерації німецьких дівчат.

Жінка була однією з останніх, хто бачив шістьох дітей головного нацистського пропагандиста тих часів – Йозефа Геббельса перед смертю. Їх вбили батьки.

Журналіст Гібель відвідував Руф у будинку для людей похилого віку. Після другого візиту жінка знайшла свій щоденник, який вела на роботі в бункері.

"Тепер її книжка – це документ, що засвідчує, як молодь зростає в умовах диктатури", – пише журналіст.

Йоганна Руф та Адольф Гітлер. Фото: BERLIN STORY VERLAG/ GETTY

Він додав, що розповіді Руф та інших жінок, про які йдеться у її щоденнику, остаточно спростували "теорії змови" про те, що Гітлер якимось чином вижив у ті дні.

"Зрештою, їхні заяви є важливим внеском проти "теорій змови" про те, що Гітлер, можливо, все-таки вижив. Лікар повідомляв  працівницям бункера, що диктатор мертвий. Молоді солдати розповіли про обгорілі трупи", написав журналіст

Нагадаємо, нещодавно в австрійському потязі пролунав запис промови Адольфа Гітлера і замість оголошень було чути, як натовп вигукує "Хайль Гітлер" і "Зіг Хайль".

Читайте також: Викрадену нацистами картину Василя Кандинського продали на аукціоні за рекордну суму


Реклама:


 2498
КУЛЬТУРА

Викрадена пам'ять. Як Альбін Гавдзинський живописав спорудження Каховської ГЕС

Анна Лодигіна
 1366
КУЛЬТУРА

Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: найцікавіші серіали липня

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 3197
Суспільство

Олександр Тодорчук: "Не хочете пускати в укриття людину з собакою? Якщо з вами щось станеться, саме собаки шукатимуть вас"

Софія Середа

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Викрадена пам'ять. Як Альбін Гавдзинський живописав спорудження Каховської ГЕС

Анна Лодигіна
В Україні затвердили концепцію розвитку реабілітації військових: що це означає
На Львівщині покарали ексучительку, яка влаштувала шарпанину з учнем через м’яч
На Сонці стався потужний спалах, який призвів до відключення радіозв’язку на Землі
В Україну повернули маму з малолітнім сином, яких депортували в Росію – омбудсмен
Смерть дитини на Київщині: матір судитимуть за невчасне звернення до медиків
КУЛЬТУРА

Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: найцікавіші серіали липня

Ярослав Підгора-Гвяздовський
Суспільство

Олександр Тодорчук: "Не хочете пускати в укриття людину з собакою? Якщо з вами щось станеться, саме собаки шукатимуть вас"

Софія Середа