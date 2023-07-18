В Австралії на узбережжі виявили невідомий об’єкт, схожий на уламок космічної ракети. ФОТО

У Західній Австралії на узбережжі поблизу міста Джуріен-Бей виявили невідомий об’єкт, який схожий на уламок космічного корабля.

Нині влада країни намагається визначити, що це, повідомило Австралійське космічне агентство у Twitter.

Оскільки походження об’єкта невідоме, місцевим мешканцям радять не торкатися й не переміщувати його.

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"Об’єкт може бути з іноземної космічної ракети-носія", – зазначили в агентстві.

Фото: Australian Space Agency/Twitter

Нині влада країни співпрацює з міжнародними партнерами, аби встановити походження об'єкта.

За інформацією австралійського суспільного мовника ABC, уламок може бути частиною ракети, запущеної з-за кордону.

У поліції Західної Австралії припустили, що об’єкт не є частиною приватного літака.

"Щоб зберегти цілісність розслідування, офіцери поліції Західної Австралії нині охороняють об'єкт. Об’єкт розглядається як небезпечний", – додали в поліції.

Нагадаємо, в США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років.

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