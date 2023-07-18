"Динамо" хотіло відправити юних футболістів на збори до "братньої" Сербії, але потім передумало

ДОПОВНЕНО о 20:09

У мережі з’явилась інформація, що Сербія організовує навчально-тренувальні збори для юнацької та дитячої команд Академії футболу київського "Динамо".

Однак у футбольному клубі "Динамо" повідомили, що відхилили запрошення – зокрема, через участь сербського клубу "Црвена Звєзда" на турнірі в Росії.

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"Інформація про те, що юні футболісти динамівської школи проходитимуть навчально-тренувальні збори на території Сербії коштом місцевого уряду, не відповідає дійсності.

У нашого клубу був такий варіант, але з низки зрозумілих причин це запрошення було відхилено. Поки наша країна перебуває у стані війни, принцип "спорт поза політикою" для нас не працює", – заявили у ФК.

Як стало відомо УП, ФК "Динамо" раніше сам просив сприяти виїзду юнаків у "братню" Сербію

Втім, як стало відомо УП від джерел у дипломатичних колах, ФК "Динамо" (Київ) 10 липня сам звертався до Посольства України в Сербії, МЗС та Міносвіти з проханням сприяти виїзду юнаків у "братню країну".

Ба більше, аналогічний лист з проханням посприяти проведенню зборів динамівських юнаків у Сербії "Динамо" відправляло і минулого року, однак тоді клуб відмовився через кризу з Косово.

Фото ілюстративне. Джерело: Академія ФК "Динамо" Київ

Водночас керівництво ФК "Динамо" (Київ) пообіцяло зробити усе можливе, щоб усі вікові групи Академії пройшли повноцінну підготовку до майбутнього сезону.

Нагадаємо, Сербія і з 2014 року, і від початку повномасштабного вторгнення відмовлялася вводити санкції проти країни-агресора РФ, на відміну від багатьох інших країн, навіть попри переговори з Володимиром Зеленським.

Нещодавно президент Сербії Александар Вучич заявив, що не вводить санкції через "моральну позицію".

Також у Сербії раділи, що через війну в Україні до них переїхали тисячі "талановитих" росіян.