Президент підписав закон, який полегшує військовим звільнення в запас

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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19 липня 2023

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює питання проходження військової служби і, зокрема, звільнення в запас.

Новий закон № 8169 вдосконалює положення Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", повідомляє Міністерство оборони України.

Тепер військовослужбовці, яких військово-лікарська комісія під час воєнного стану визнала непридатними до служби за станом здоров’я з переоглядом через 6-12 місяців, можуть бути звільнені в запас.

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Також закон встановлює обов’язковий випробувальний термін від 1 до 6 місяців для бійців, уперше прийнятих на військову службу за контрактом.

 Фото: yacobchuk1/Depositphotos

"Зміни зумовлені необхідністю приведення положень у відповідність зі Статутами Збройних Сил України, Законами України "Про фахову передвищу освіту" та "Про професійну (професійно-технічну) освіту", – кажуть у МОУ. 

Також у законодавстві потрібно було розмежувати службу у мирний час, і на особливий період (під час воєнного стану).

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт №8169.

Раніше юристи пояснювали, хто може звільнитися з військової служби.

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