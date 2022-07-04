Медкомісія при мобілізації: як має проходити обстеження і хто непридатний до служби

В умовах воєнного стану всі чоловіки призовного віку можуть отримати повістки.

Якщо ви отримали повістку, необхідно прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) – там вас можуть направити на обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Українська правда. Життя" дізналася, як проходить медкомісія і які стани здоров’я роблять людину непридатною чи обмежено придатною до служби.

Розібратися в цій темі нам допоміг Руслан Романів – правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист".

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Коли потрібно проходити медкомісію?

Фото: NewAfrica /Depositphotos

Отримавши повістку, військовозобов’язаний має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надати всі необхідні дані і документи.

Якщо у людини немає підстав для відстрочки від призову на військову службу, їй виписують повістку на проходження ВЛК.

Повторний медогляд військових запасу 1 (до 35 років) і 2 (до 60 років) розрядів, яких раніше визнали придатними або обмежено придатними у мирний час за станом здоров’я, проводиться раз на 5 років.

У воєнний час людина проходить медкомісію, навіть якщо вона проходила її до мобілізації і була визнана придатною, адже за цей період обставини могли змінитися.

Якщо людина тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбуватися за 2-6 місяців.

Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6-12 місяців.

Як проходить медкомісія?

Перед оглядом ВЛК військовозобов’язані повинні пройти низку обстежень у лікарнях.

"Аналізи, флюорографія, ЕКГ проходять в закладах охорони здоров'я перед проходженням ВЛК. У військоматах можливості пройти всі ці процедури немає", – пояснює Руслан Романів.

Отже, перед медкомісією потрібно зробити:

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності (людям, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку);

Електрокардіографію (ЕКГ).

Якщо військовозобов’язаному більше 40 років, крім цих процедур йому також проводять:

вимір внутрішньоочного тиску;

дослідження крові на цукор.

Законодавство не визначає термінів проходження цих процедур, а також самої медкомісії. У повістці лише вказується дата й час, коли людина має прийти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

До початку огляду військкомат отримує дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів щодо військовозобов‘язаних.

На людей, які перебувають на обліку у цих закладах – отримують витяг з історії хвороби, на людей з інвалідністю – дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Під час проходження медкомісії кожного військовозобов’язаного повинні оглянути:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

За медичними показаннями людину також можуть обстежити лікарі інших спеціальностей.

Після проведення огляду кожен лікар записує інформацію про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до служби у висновок.

Там він вказує відповідну статтю розкладу хвороб (за наявності), дату огляду, підпис із зазначенням свого прізвища та ініціалів, і ставить особисту печатку.

Юрист наголошує, що люди з інвалідністю не підлягають мобілізації (ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку").

"Законодавець не вказав групу інвалідності, відповідно особи зі всіма групами інвалідності не підлягають мобілізації", – каже правовий аналітик.

Люди з інвалідністю можуть можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Однак якщо вам вручили повістку, ви зобов'язані з’явитися до військкомату незалежно від того, чи маєте інвалідність.

До початку огляду центр комплектування отримує дані про всіх військовозобов’язаних.

Тобто у військкоматі мають отримати документи з органів соціального забезпечення, які підтверджують інвалідність людини.

"Однак на момент візиту до військкомату документи можуть ще не надійти, тому рекомендую, якщо ви визнані особою з інвалідністю, взяти з собою документи та надати їх центру комплектування", – каже Руслан Романів.

Якщо вас визнали придатним до військової служби, але ви визнані особою з інвалідністю в установленому порядку, ви маєте право оскаржити рішення медкомісії.

Можна подати скаргу до військово-лікарської комісії вищого рівня або позов до суду.

При оскарженні рішення потрібно буде надати всі необхідні документи, які підтверджують, що ви є особою з інвалідністю.

Що робити, якщо визнали придатним без належного огляду?

"Якщо людина не погоджується з висновками медичного огляду, викладеними в постанові відповідної ВЛК, єдиним виходом із цієї ситуації є оскарження такої постанови", – наголошує Руслан Романів.

Ви маєте право оскаржити висновок медкомісії в досудовому або судовому порядку.

Досудовий порядок:

необхідно подати заяву про перегляд рішення комісії до ВЛК вищого рівня;

до заяви потрібно додати всі документи, надані ВЛК, рішення якої оскаржується;

ви повинні зазначити причину перегляду рішення;

ви також можете надати результати попередніх медичних досліджень.

Судовий порядок:

потрібно звернутися з позовною заявою до окружного адміністративного суду за вашим вибором;

це може бути суд за місцем проживання або за місцем розташування ВЛК, рішення якої оскаржується;

судовий порядок можна використати відразу, не звертаючись до досудового порядку.

Кого вважають придатним, непридатним чи обмежено придатним до служби?

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook

В умовах воєнного стану після закінчення медичного обстеження медкомісія виносить одну з цих постанов:

"придатний до військової служби";

"тимчасово непридатний до військової служби" – тоді має бути вказана дата повторного огляду;

"непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

Військовозобов’язаний також може бути "непридатним до військової служби у мирний час, але обмежено придатним у воєнний час" – під час війни він підлягає мобілізації.

Під час ухвалення рішення щодо придатності до військової служби комісія керується Додатком 1 до Положення № 402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби), Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб) та Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров'я).

Окремої таблиці щодо вимог під час мобілізації немає, наголошує юрист.

"Зверніть увагу: перелік захворювань, які дають можливість бути непридатним до військової служби у мирний час, є значно ширшим, ніж у воєнний", – наголошує Руслан Романів.

У Додатку 1 вказано назви хвороб/станів здоров’я і їхнє співвідношення з придатністю чи непридатністю до служби.

Наприклад, поганий зір (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо).

Військовозобов’язаний непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку при таких ознаках:

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Людина є непридатною до військової служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний час при:

гостроті зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоті;

відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище або гостроті зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

Водночас гострі хвороби ока, стани після хірургічних операцій на оці роблять людину тимчасово непридатною.

Такі військовозобов’язані потребують лікування, відпустки.

"Ще один приклад трьох різних випадків – стаття 51. Щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу", – додає Руслан Романів.

Щелепно-лицьові аномалії (стаття 51), зокрема деякі аномалії прикусу зі значними порушеннями функцій означають непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Ті самі щелепно-лицьові аномалії з помірними та незначними порушеннями роблять людину непридатною до служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний час.

Якщо ж у військовозобов’язаного є такі аномалії, але без порушень функцій – він придатний до служби.

Ще один приклад – стаття 18: поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій.

Сюди входять розлади харчової поведінки, залежності від наркотичних речовин, розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці, розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, мовлення та мови, здібностей до навчання, сексуальні розлади тощо.

Якщо ці розлади різко виражені, мають схильність до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій – це означає непридатність до служби з виключенням з військового обліку

Якщо ці розлади помірно виражені з нестійкою компенсацією або компенсовані – людина непридатна до військової служби в мирний час, обмежено придатна у воєнний час.

Як саме висновки медкомісії вплинуть на вид служби?

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook

Під час ухвалення рішення щодо того, у яких родах військ, частинах, підрозділах може служити людина, комісія керується Додатком 3 до Положення №402.

У ньому зазначені мінімальні/максимальні показники фізичного розвитку, які необхідні для певного роду військ, частин, підрозділів.

Наприклад, військовослужбовці морської піхоти, повітряно-десантних підрозділів повинні мати зріст не менше 170 сантиметрів та вагу не більше 90 кг та не менше 57 кг.

Щоб переглянути інфографіку з вимогами у різних підрозділах, гортайте зображення за допомогою стрілочок.

Також додаток визначає перелік хвороб та статті Розкладу хвороб, через які людина може бути непридатна до служби у тих чи інших військах.

У документі зазначені статті – стани здоров’я, які може мати військовослужбовець, і які можуть завадити йому служити у певних родах військ.

Позначка НП у таблицях напроти певної статті означає, що людина непридатна до служби у певних підрозділах чи видах військ. А позначка СС-НП – що людина непридатна до служби у спеціальних спорудах.

"Чіткого визначення, що таке "спеціальна споруда" немає. Є лише визначення про службу в спеціальних спорудах (командні пункти, на яких військовослужбовці несуть тривале бойове чергування)", – каже Руслан Романів.

У таблиці вказані вимоги до строковиків, а окремих вимог до військових на час воєнного стану немає. Тому вид служби, який буде виконувати військовослужбовець, залежить від індивідуальних особливостей.

"ВЛК в індивідуальному порядку враховує військову спеціальність, займану посаду, вік, роботу, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд", – каже юрист.

У постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані людині.

Наприклад, люди, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Натомість вони придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Щоб переглянути інфографіку з вимогами у різних підрозділах, гортайте зображення за допомогою стрілочок.

Що потрібно, щоб підтвердити непридатність до служби?

Фото: tonodiaz /Depositphotos

Для підтвердження непридатності до військової служби під час мобілізації необхідно пройти медичне обстеження.

Якщо комісія визначає непридатність до військової служби, людину можуть виключити з військового обліку.

"Постанова "Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців" приймається на воєнний час на підставі статей 7, 11, 12г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності (обмеженої придатності) до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців", - пояснює Руслан Романів.

Під час проходження медичного обстеження ви можете надати всі медичні довідки, які вважаєте необхідними.

Але жодна довідка не може бути підставою для того, щоб вас визнали непридатним до військової служби. Таку довідку можуть лише враховувати в консультаційних цілях під час встановлення діагнозу.

"Якщо лікарям ВЛК важко остаточно визначити стан здоров'я військовозобов'язаного, він направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад МОЗ України з подальшим оглядом ВЛК", – пояснює правовий аналітик.

Якщо обстеження проводилось у військовому лікувальному закладі, то огляд проводить госпітальна (гарнізонна) медкомісія.

Запам’ятайте: військово-лікарська комісія може враховувати довідки, висновки, заключення інших лікарів (як державних, так і приватних медичних закладів), однак вони не є остаточними.

Якщо у людини є проблеми зі здоров’ям, чи можуть її відправити на лікування або обстеження?

У воєнний час та під час мобілізації відстрочення від призову за станом здоров’я надається на строк до 2 місяців.

Потім за медичними показаннями воно може продовжитись на 2 місяці. Утретє продовження надається на такий самий термін.

Після закінчення третьої відстрочки людину мають оглянути – тоді вирішується питання про придатність до військової служби загалом.

Якщо медкомісія визнала, що людина потребує лікування (відстрочки від прийняття на військову службу, збір), її можуть відправити на лікування.

"За поданням Центру укомплектування місцеві органи охорони здоров’я направляють людину на лікування до відповідного закладу. Після закінчення лікування військовозобов’язаний повторно оглядається комісією", – пояснює правовий аналітик.

За яких обставин мобілізованого можуть комісувати?

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook

Військового можуть комісувати, якщо він непридатний до служби.

Це відбувається за таким алгоритмом:

спочатку у військовослужбовця виявляють захворювання, наслідки травми (поранення, контузії, каліцтва), які у воєнний час роблять його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку;

про це роблять запис в історії хвороби (медичній книжці), який підписує начальник військового лікувального закладу;

потім людину направляють на медичний огляд ВЛК військкомату;

начальник військового лікувального закладу встановлює ступінь придатності до військової служби;

він ухвалює рішення на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується чи лікується боєць.

Військово-лікарська комісія оглядає бійців у військових лікувальних закладах за територіальним принципом.

Зокрема, за місцем проживання, лікування, навчання, перебування у відрядженні, проведення відпустки.

Комісія проводить огляд бійців тільки по завершенню лікування у військовій чи цивільній лікарні.

"Важливо, що показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (зокрема, колишніх) факту перенесеного захворювання чи травми", – наголошує правовий аналітик.

Олена Барсукова, УП. Життя.